ФАС нашла признаки картельного сговора при проверке роста цен на жилье

До этого в Минстрое допустили, что рост цен на жилье продолжится из-за увеличения стоимости стройматериалов, в первую очередь, металлопроката. Кроме того, еще одним фактором роста цен на жилье рядом ведомств и ЦБ называется программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.