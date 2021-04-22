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ФАС нашла признаки картельного сговора при проверке роста цен на жилье

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора производителей металлопроката по итогам проверки обоснованности роста цен на жилье в России, сообщили в пресс-службе ведомства. До этого Минстрой допускал рост цен на жилье из-за удорожания стройматериалов.

«По результатам анализа информации, антимонопольный орган установил признаки антиконкурентного соглашения при участии в торгах на поставку металлопроката», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что признаки картельного сговора установлены между АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр»1, ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО Металлоторговая компания «КРАСО».

«В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штраф», — добавили в ФАС.

Проверить обоснованность роста цен на жилье 8 апреля поручил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. В частности, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.

До этого в Минстрое допустили, что рост цен на жилье продолжится из-за увеличения стоимости стройматериалов, в первую очередь, металлопроката. Кроме того, еще одним фактором роста цен на жилье рядом ведомств и ЦБ называется программа льготной ипотеки под 6,5%, введенная в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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