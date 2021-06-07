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Риэлторы сообщили о сокращении числа застройщиков жилья в России на 20%

Ведомости

Число компаний — застройщиков жилья в России за первые пять месяцев 2021 г. уменьшилось до 2,15 тыс. по сравнению с почти 2,7 тыс. за аналогичный период 2020 г. (-20%). Об этом говорится в исследовании риэлторской компанией Metrium.

«К началу мая прошлого года в рейтинге Единого ресурса застройщиков насчитывалось 2 694 девелоперских компаний, которые строили более 113 млн кв.м жилья. К маю 2021 года список сократился до 2 148 компаний», — говорится в исследовании. Там отмечается, что в первую очередь исчезли малые застройщики: к началу мая 2020 года в России работали 900 групп компаний, которые возводили жилье суммарной площадью до 10 тыс. кв.м., а теперь их число сократилось до 788, то есть на 12%. 

«Между тем самая многочисленна группа застройщиков в России — те, кто строят от 10 тыс. до 50 тыс. «квадратов», — за прошедший год не изменилась. К ней относятся немногим более 900 компаний», — подчеркнули в Metrium. За год на 10% меньше стало компаний, которые строят 50-500 тыс. кв.м, а также на 28% тех, кто возводит от 500 тыс. до 1 млн кв.м.

По данным Metrium, сократились и масштабы строительства — на 12% (до 100 млн кв.м.). В регионах за последний год стали строить на 12% меньше жилья (63,8 млн кв.м в январе-мае 2020 г. против 56 млн кв. м за аналогичный период 2021 г.). В Московском и Санкт-Петербургском регионах сейчас строят на 11% меньше жилья, чем год назад — 44,1 млн против 49,5 млн кв.м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных