Риэлторы сообщили о сокращении числа застройщиков жилья в России на 20%
Число компаний — застройщиков жилья в России за первые пять месяцев 2021 г. уменьшилось до 2,15 тыс. по сравнению с почти 2,7 тыс. за аналогичный период 2020 г. (-20%). Об этом говорится в исследовании риэлторской компанией Metrium.
«К началу мая прошлого года в рейтинге Единого ресурса застройщиков насчитывалось 2 694 девелоперских компаний, которые строили более 113 млн кв.м жилья. К маю 2021 года список сократился до 2 148 компаний», — говорится в исследовании. Там отмечается, что в первую очередь исчезли малые застройщики: к началу мая 2020 года в России работали 900 групп компаний, которые возводили жилье суммарной площадью до 10 тыс. кв.м., а теперь их число сократилось до 788, то есть на 12%.
«Между тем самая многочисленна группа застройщиков в России — те, кто строят от 10 тыс. до 50 тыс. «квадратов», — за прошедший год не изменилась. К ней относятся немногим более 900 компаний», — подчеркнули в Metrium. За год на 10% меньше стало компаний, которые строят 50-500 тыс. кв.м, а также на 28% тех, кто возводит от 500 тыс. до 1 млн кв.м.
По данным Metrium, сократились и масштабы строительства — на 12% (до 100 млн кв.м.). В регионах за последний год стали строить на 12% меньше жилья (63,8 млн кв.м в январе-мае 2020 г. против 56 млн кв. м за аналогичный период 2021 г.). В Московском и Санкт-Петербургском регионах сейчас строят на 11% меньше жилья, чем год назад — 44,1 млн против 49,5 млн кв.м.