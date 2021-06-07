Риэлторы сообщили о сокращении числа застройщиков жилья в России на 20%

«Между тем самая многочисленна группа застройщиков в России — те, кто строят от 10 тыс. до 50 тыс. «квадратов», — за прошедший год не изменилась. К ней относятся немногим более 900 компаний», — подчеркнули в Metrium. За год на 10% меньше стало компаний, которые строят 50-500 тыс. кв.м, а также на 28% тех, кто возводит от 500 тыс. до 1 млн кв.м.