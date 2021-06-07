Хуснуллин сообщил о проработке кабмином упрощенного ввоза мигрантов и их вакцинации
Правительство отрабатывает вопрос упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов c их обязательной вакцинацией, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу RTVi.
«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал Хуснуллин в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость». Вице-премьер отметил, что для России отсутствие рабочей силы на стройках создает «очень большие риски», это «подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем».
Он пояснил, что сейчас российская экономика из-за низкой производительности не может отказаться от иностранных рабочих, которые, в отличие от россиян, готовы работать «12 часов за 50 тысяч рублей». «Мы не сможем за один-два года уйти в технологии, когда мы обойдемся без мигрантов», - сказал Хуснуллин.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что программа вакцинации от коронавируса для иностранцев, работающих в России, может быть открыта в течение трех-четырех недель. Также в середине апреля власти Москвы призвали постепенно снимать ограничения на въезд мигрантов, чтобы упростить их прибытие. Для этого в Узбекистане запланировано открыть российский миграционный центр, еще один появится в Таджикистане.
По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на конец декабря 2020 г. на стройках столицы не хватало около 10 тыс. рабочих. Это наблюдается на фоне масштабного строительства метро и реализации программы реновации жилья. О дефиците рабочей силы в России в целом заявлял и президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На фоне пандемии о хронической нехватке мигрантов в ряде отраслей экономики сообщали и эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР). По их данным, в конце 2020 г. примерно 40% компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, испытывали недостаток в рабочей силе.