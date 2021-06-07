Туроператоры назвали примерную стоимость вакцинного тура в Россию
Стоимость тура для иностранцев для вакцинации в России может составить $1,5-2,5 тыс. без учета авиаперелета, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрея Игнатьева.
«$1,5-2,5 тыс. при нахождении 21 день в России без авиаперелета», – сказал Игнатьев. Турпродукт для вакцинации иностранцев в России готов, однако необходимо решить вопрос с въездом таких туристов в страну. Вакцинные туры могли бы быть особенно интересны жителям стран Азии, Африки и Латинской Америки, отметил он.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе ПМЭФ заявила, что такие туры могли бы представлять собой пакет услуг, включающий медицинские услуги, перелет, проживание, питание и экскурсионную программу. Для въезда в Россию иностранцам будет предложено использовать механизм электронной визы. Кроме того, ведомство считает необходимым расширить список доступных для вакцинации городов. Сейчас это можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге, передает «Вестник АТОР».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос о запуске платной вакцинации иностранцев. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Россия может открыться для вакцинного туризма в течение одного или двух месяцев. Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил, что это может произойти в июле.