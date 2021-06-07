Туроператоры назвали примерную стоимость вакцинного тура в Россию

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе ПМЭФ заявила, что такие туры могли бы представлять собой пакет услуг, включающий медицинские услуги, перелет, проживание, питание и экскурсионную программу. Для въезда в Россию иностранцам будет предложено использовать механизм электронной визы. Кроме того, ведомство считает необходимым расширить список доступных для вакцинации городов. Сейчас это можно сделать в Москве и Санкт-Петербурге, передает «Вестник АТОР».