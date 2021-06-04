Песков спрогнозировал сроки начала вакцинного туризма в РФ

«Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса», — сказал глава российского государства.