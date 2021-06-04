Песков спрогнозировал сроки начала вакцинного туризма в РФ
Россия может открыть двери для вакцинного туризма, когда иностранцы смогут приехать в страну для вакцинации от коронавируса, в течение одного или двух месяцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021).
«Это вопрос месяца-двух, наверное», — сказал Песков, добавив, что это будет организовано оперативно. «Потому что спрос большой на вакцинный туризм», — добавил он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос о запуске платной вакцинации иностранцев.
«Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса», — сказал глава российского государства.
До этого в ходе форума гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия может быть открыта для вакцинного туризма уже в июле.