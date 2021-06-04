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Песков спрогнозировал сроки начала вакцинного туризма в РФ

Ведомости

Россия может открыть двери для вакцинного туризма, когда иностранцы смогут приехать в страну для вакцинации от коронавируса, в течение одного или двух месяцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — 2021).

«Это вопрос месяца-двух, наверное», — сказал Песков, добавив, что это будет организовано оперативно. «Потому что спрос большой на вакцинный туризм», — добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2021 поручил правительству, регионам и бизнесу совместно проработать вопрос о запуске платной вакцинации иностранцев.

Путин поручил проработать систему платной вакцинации иностранцев от COVID-19

«Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учётом эффективности наших вакцин такой запрос довольно высок. Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний да и других компаний, специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса», — сказал глава российского государства.

До этого в ходе форума гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия может быть открыта для вакцинного туризма уже в июле.

Ранее по теме: Россия может быть открыта для вакцинного туризма в июле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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