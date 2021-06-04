Россия может быть открыта для вакцинного туризма в июле
Россия может быть открыта для вакцинного туризма в июле, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Россия с июля может быть открыта для вакцинного туризма», — сказал Дмитриев. Если будет создан клуб известных людей, вакцинированных «Спутником V», это будет «очень мощный» клуб, отметил он.
Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общественного движения предпринимателей Андрей Ковалев записали видеообращение, в котором предложили сделать безвизовым въезд в Россию для иностранцев, желающих вакцинироваться.
Так называемые вакцинные туры могут стать одним из самых перспективных видов туризма в России, говорил в феврале зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.