Спрос на элитное жилье в Лондоне среди миллионеров из России вырос на 50%

«Сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете – от £2 млн. Застройщики готовы к переговорам, и нам удавалось получить для клиентов дисконт в диапазоне 10-15%», — говорится в исследовании. По прогнозам Knight Frank, к концу 2021 г. цены на элитное жилье в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025 г. – на 24%. Похожая динамика ожидается и в Лондоне (+2-4% к концу текущего года, и +18-25% – к 2025 г.)