Спрос на элитное жилье в Лондоне среди миллионеров из России вырос на 50%
Спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021 г. среди россиян, имеющих активы от $30 млн, вырос на 50%. Об этом сообщает в своем исследовании консалтинговая компания Knight Frank, которое есть у «Ведомостей».
«Среди российских ультрахайнетов (англ. ultra high net worth individual — те, у кого размер чистых активов выше $30 млн. — прим.ред.) спрос на элитную жилую недвижимость в Лондоне увеличился на 50% весной 2021 года (относительно аналогичного периода 2020 года)», — говорится в исследовании. В Knight Frank пояснили, что в основном российские миллионеры выбирают квартиры в элитном сегменте «с целью переезда, для себя или детей».
«Сделки совершаются преимущественно в высоком бюджете – от £2 млн. Застройщики готовы к переговорам, и нам удавалось получить для клиентов дисконт в диапазоне 10-15%», — говорится в исследовании. По прогнозам Knight Frank, к концу 2021 г. цены на элитное жилье в Великобритании могут увеличиться на 5%, а к 2025 г. – на 24%. Похожая динамика ожидается и в Лондоне (+2-4% к концу текущего года, и +18-25% – к 2025 г.)
В консалтинговой компании отметили, что за весну этого года на рынке подобной недвижимости в целом в Великобритании было побито сразу несколько рекордов. В частности, в марте 2021 г. зарегистрирован рекорд по объему сделок – 1,06 млн транзакций общей суммой £274,8 млрд (на 1,6% и 8,1% больше, чем годовой результат к марту 2020 г.). Близкие показатели фиксировали до этого только в ноябре 2007 г. (1,52 млн сделок, £278,9 млрд).
Кроме того, в марте 2020 г. также зафиксирован и максимальный уровень продаж за месяц в Англии и Уэльсе с 1995 г. Он составил £42,8 млрд против предыдущего рекорда в £34,3 млрд в марте 2016 г., перед введением гербового сбора в размере 3%.