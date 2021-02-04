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Москва сохранила лидерство по стоимости аренды элитного жилья в Европе

Ведомости

Российская столица по результатам прошлого года сохранила лидерство в рейтинге европейских городов по стоимости аренды элитной недвижимости. В целом по миру она заняла пятую строчку, говорится в исследовании World Cities Prime Residential Index от компании Savills.

Средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в декабре 2020 г. составила €9,12 за кв. м в неделю, за год снизившись на 6,4%. Первое место с ней делит Париж. Вторую и третью строчки на европейском рынке заняли Лондон (€8,59 за кв. м) и Амстердам (€7,05 за кв. м). Дешевле всего снять подобную недвижимость в Мадриде — €3,8 за кв. м.

В мировом рейтинге аренды элитного жилья лидируют города США и Азии. Самый высокий ценник зафиксирован в Нью-Йорке — €16,57 за кв. м. Следом идут Гонконг и Токио — €14,99 за кв. м и €12,5 за кв. м соответственно. На четвертом месте оказался Лос-Анджелес — €10,02 за кв. м. 

При этом последнюю строчку списка заняла столица Малайзии Куала-Лумпур. Там квадратный метр съемной элитной недвижимости стоит €1,62 в неделю.

В Savills отметили, что рынок недвижимости оказался одним из самых устойчивых в год пандемии. Эксперты добавили, что темпы роста цен на премиальное жилье в основном остались положительными. 

«Мы ожидаем, что этот рост улучшится в 2021 году», — резюмировали аналитики. Они отметили, что позитивные прогнозы основываются в том числе на новостях об успешной разработке вакцин от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных