Москва сохранила лидерство по стоимости аренды элитного жилья в Европе
Российская столица по результатам прошлого года сохранила лидерство в рейтинге европейских городов по стоимости аренды элитной недвижимости. В целом по миру она заняла пятую строчку, говорится в исследовании World Cities Prime Residential Index от компании Savills.
Средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в декабре 2020 г. составила €9,12 за кв. м в неделю, за год снизившись на 6,4%. Первое место с ней делит Париж. Вторую и третью строчки на европейском рынке заняли Лондон (€8,59 за кв. м) и Амстердам (€7,05 за кв. м). Дешевле всего снять подобную недвижимость в Мадриде — €3,8 за кв. м.
В мировом рейтинге аренды элитного жилья лидируют города США и Азии. Самый высокий ценник зафиксирован в Нью-Йорке — €16,57 за кв. м. Следом идут Гонконг и Токио — €14,99 за кв. м и €12,5 за кв. м соответственно. На четвертом месте оказался Лос-Анджелес — €10,02 за кв. м.
При этом последнюю строчку списка заняла столица Малайзии Куала-Лумпур. Там квадратный метр съемной элитной недвижимости стоит €1,62 в неделю.
В Savills отметили, что рынок недвижимости оказался одним из самых устойчивых в год пандемии. Эксперты добавили, что темпы роста цен на премиальное жилье в основном остались положительными.
«Мы ожидаем, что этот рост улучшится в 2021 году», — резюмировали аналитики. Они отметили, что позитивные прогнозы основываются в том числе на новостях об успешной разработке вакцин от коронавируса.