Москва сохранила лидерство по стоимости аренды элитного жилья в Европе

Средняя стоимость аренды элитного жилья в Москве в декабре 2020 г. составила €9,12 за кв. м в неделю, за год снизившись на 6,4%. Первое место с ней делит Париж. Вторую и третью строчки на европейском рынке заняли Лондон (€8,59 за кв. м) и Амстердам (€7,05 за кв. м). Дешевле всего снять подобную недвижимость в Мадриде — €3,8 за кв. м.