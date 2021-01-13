В Москве ожидается появление рекордного числа элитных квартир и апартаментов

В Москве ожидается появление рекордного числа элитных квартир и апартаментовПравда, к снижению цен это не приведет
В этом году на рынок элитной недвижимости Москвы может выйти 16 новых проектов (в 2020 г. таковых было 10). Такие данные приводит агентство Savills. Из подсчетов агентства следует, что общая площадь этих проектов составит 390 000 кв. м, в них будет около 3500 квартир и апартаментов.
Для сравнения: на начало года в продаже на первичном элитном рынке Москвы находилось 3000 лотов. Кроме того, это самый высокий показатель по новым проектам за последние несколько лет. К примеру, новое предложение в прошлом году было почти в 3 раза меньше: девелоперы тогда начали строить лишь 137 800 кв. м на 1025 лотов. А в 2019 г. на рынок вышло 14 новых жилых комплексов общей площадью 190 916 кв. м (1598 лотов).
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