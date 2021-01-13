В Москве ожидается появление рекордного числа элитных квартир и апартаментов

Для сравнения: на начало года в продаже на первичном элитном рынке Москвы находилось 3000 лотов. Кроме того, это самый высокий показатель по новым проектам за последние несколько лет. К примеру, новое предложение в прошлом году было почти в 3 раза меньше: девелоперы тогда начали строить лишь 137 800 кв. м на 1025 лотов. А в 2019 г. на рынок вышло 14 новых жилых комплексов общей площадью 190 916 кв. м (1598 лотов).