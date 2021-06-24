Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал он (цитата по «Прайм»).