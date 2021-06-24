Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках
В связи с недостатком трудовых ресурсов в строительной отрасли можно рассмотреть вопрос о вовлечении в нее неработающих пенсионеров, которые являются специалистами в данной сфере, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.
«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал он (цитата по «Прайм»).
Хуснуллин отметил, что ранее в стране уже прибегали к такой мере во время решения сложных задач по проектированию метро. По его словам, тогда правительство искало проектировщиков по всей территории бывшего СССР и вовлекало их в работу. При этом некоторые специалисты к тому моменту уже находились на пенсии.
В ходе совещания вице-премьер также указал на необходимость к 2024 г. привлечь на российские стройки минимум 5 млн трудовых ресурсов. По словам Хуснуллина, сейчас власти отрабатывают подходы к достижению данной цели.
Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил «на достойных условиях» привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) заключенных. Позже Хуснуллин уточнил, что вовлечь в работу могут 180 000 отбывающих наказание в тюрьме людей.