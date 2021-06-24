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Хуснуллин предложил привлечь неработающих пенсионеров к работе на стройках

Ведомости

В связи с недостатком трудовых ресурсов в строительной отрасли можно рассмотреть вопрос о вовлечении в нее неработающих пенсионеров, которые являются специалистами в данной сфере, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

«В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — сказал он (цитата по «Прайм»).

Хуснуллин отметил, что ранее в стране уже прибегали к такой мере во время решения сложных задач по проектированию метро. По его словам, тогда правительство искало проектировщиков по всей территории бывшего СССР и вовлекало их в работу. При этом некоторые специалисты к тому моменту уже находились на пенсии.

В ходе совещания вице-премьер также указал на необходимость к 2024 г. привлечь на российские стройки минимум 5 млн трудовых ресурсов. По словам Хуснуллина, сейчас власти отрабатывают подходы к достижению данной цели.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил «на достойных условиях» привлечь к строительству Байкало-Амурской магистрали (БАМ) заключенных. Позже Хуснуллин уточнил, что вовлечь в работу могут 180 000 отбывающих наказание в тюрьме людей.

Ранее по теме: На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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