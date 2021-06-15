На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных
Работать на стройках в России могут 180 тыс. заключенных, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы считаем, что в стране находится 180 тыс. заключенных, которые потенциально могли бы работать на таких видах работ», – сказал Хуснуллин. Их могут привлечь к строительству объектов, где есть острый дефицит рабочих – это Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Транссибирская магистраль и Восточный полигон. Потенциально там могли бы работать около 11 тыс. осужденных, рассказал вице-премьер.
Он отметил, что решение о трудоустройстве заключенные должны принять самостоятельно. Кроме того, не все они могут быть привлечены к работе на стройках. «Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам», – объяснил Хуснуллин. По его словам, также прорабатывается возможность привлечения 20-30 тыс. строителей из Белоруссии.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Так, отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал Калашников. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России.