На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

Он отметил, что решение о трудоустройстве заключенные должны принять самостоятельно. Кроме того, не все они могут быть привлечены к работе на стройках. «Мы можем привлекать только тех, кто имеет возможность к принудительным работам», – объяснил Хуснуллин. По его словам, также прорабатывается возможность привлечения 20-30 тыс. строителей из Белоруссии.