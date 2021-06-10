ФСИН договорилась с подрядчиком БАМ о привлечении заключенных к стройке

Управление ФСИН, в свою очередь, напомнило, что осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае, по данным регионального управления ведомства, около 800 человек, а уже наступило подобное право у более 2 тыс. человек. Во ФСИН не уточнили, сколько именно осужденных могут быть отправлены на стройку второй линии БАМа.