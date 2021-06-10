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ФСИН договорилась с подрядчиком БАМ о привлечении заключенных к стройке

Ведомости

Осужденные в Хабаровском крае привлекут к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Такое соглашение сегодня подписали региональное управление ФСИН и подрядчик строительства, компания  »УК Бамстроймеханизация».

«Состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», — сообщили «РИА Новости» в хабаровском управлении ФСИН. Там уточнили, что соглашение касается второй линии БАМа. В «Бамстроймеханизации» подчеркнули, что привлечение осужденных необходимо из-за дефицита рабочей силы на фоне большого масштаба работ и сложностей, связанных с пандемией.

Управление ФСИН, в свою очередь, напомнило, что осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае, по данным регионального управления ведомства, около 800 человек, а уже наступило подобное право у более 2 тыс. человек. Во ФСИН не уточнили, сколько именно осужденных могут быть отправлены на стройку второй линии БАМа.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что подрядчики РЖД планируют привлечь в июне этого года около 600 заключенных к строительству БАМа. Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, также предложил сам директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия». Вице-премьер Марат Хуснуллин также допустил подобную практику.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет сформулированной позиции по этому вопросу. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что труд заключенных должен быть только добровольным.

В марте 2021 г. президент Владимир Путин поручил представить предложения по расширению восточного участка БАМа для увеличения экспорта угля с якутских месторождений, а также проработать механизмы финансирования данного проекта, не исключая использования средств фонда национального благосостояния (ФНБ) в нем.

Сейчас восточный участок железнодорожной магистрали протяженностью 1916 км, построенный в 1970-е гг. железнодорожными войсками, является однопутным. Он соединяет Тынду в Амурской области с портом Ванино в Хабаровском крае. В 2020 г. по этому участку перевезли 24 млн т грузов (в основном угля).

Ранее по теме: Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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