Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам
Предложение заменить трудовых мигрантов заключенными сейчас прорабатывается, использовать труд осужденных можно на определенных объектах, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Сейчас мы эту тему прорабатываем. Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — сказал Хуснуллин. По его словам, такая практика имеет право на существование, она работала в Советском Союзе.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что подрядчики РЖД планируют привлечь в июне этого года около 600 заключенных к строительству БАМа.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».
Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал Калашников. Предложение поддержал министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет сформулированной позиции по этому вопросу. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что труд заключенных должен быть только добровольным.