Хуснуллин допустил привлечение заключенных к стройкам

«Сейчас мы эту тему прорабатываем. Для каких-то объектов это вполне возможный вариант. Это хорошо и для экономики, и для людей. Пусть лучше работают на стройке, чем сидят взаперти», — сказал Хуснуллин. По его словам, такая практика имеет право на существование, она работала в Советском Союзе.