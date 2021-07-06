Минстрой спрогнозировал прекращение резкого роста цен на строительном рынке

«В целом ситуация такая: если производитель понимает, в какой обозримый период он продаст свои ресурсы, рынок всегда стабилизирует цены. Сегодня те объемы, которые стоят и в гражданском, и в промышленном строительстве, позволяют уже иметь тот рынок, который стабилен. И таких резких ростов цен, которые произошли у нас в конце 2020 г., в 2021 г. мы рассчитываем, что не будет происходить», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).