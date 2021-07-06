Минстрой спрогнозировал прекращение резкого роста цен на строительном рынке
Резкого роста цен на стройматериалы в этом году не ожидается, заявил на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«В целом ситуация такая: если производитель понимает, в какой обозримый период он продаст свои ресурсы, рынок всегда стабилизирует цены. Сегодня те объемы, которые стоят и в гражданском, и в промышленном строительстве, позволяют уже иметь тот рынок, который стабилен. И таких резких ростов цен, которые произошли у нас в конце 2020 г., в 2021 г. мы рассчитываем, что не будет происходить», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).
По словам Файзуллина, Минстрой проводит активную работу с другими ведомствами по вопросам ценообразования на строительные материалы. В частности, задействованы Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Министр добавил, что потребление стройматериалов в России увеличивается наряду с ростом объемов строительства. Так, в 2020 г. в эксплуатацию было введено свыше 82 млн кв. м жилья, а в 2021 г. планируется ввести 85,5 млн кв. м.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил, что правительство принимает необходимые решения для сдерживания цен на строительные товары. О проведении подобной работы заявлял также вице-премьер Марат Хуснуллин.