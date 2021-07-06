Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Недвижимость

Минстрой спрогнозировал прекращение резкого роста цен на строительном рынке

Ведомости

Резкого роста цен на стройматериалы в этом году не ожидается, заявил на форуме «Иннопром-2021» в Екатеринбурге глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«В целом ситуация такая: если производитель понимает, в какой обозримый период он продаст свои ресурсы, рынок всегда стабилизирует цены. Сегодня те объемы, которые стоят и в гражданском, и в промышленном строительстве, позволяют уже иметь тот рынок, который стабилен. И таких резких ростов цен, которые произошли у нас в конце 2020 г., в 2021 г. мы рассчитываем, что не будет происходить», — заявил он (цитата по «Интерфакс»).

По словам Файзуллина, Минстрой проводит активную работу с другими ведомствами по вопросам ценообразования на строительные материалы. В частности, задействованы Минпромторг и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Министр добавил, что потребление стройматериалов в России увеличивается наряду с ростом объемов строительства. Так, в 2020 г. в эксплуатацию было введено свыше 82 млн кв. м жилья, а в 2021 г. планируется ввести 85,5 млн кв. м.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня заявил, что правительство принимает необходимые решения для сдерживания цен на строительные товары. О проведении подобной работы заявлял также вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее по теме: Строительство жилья в России за 10 месяцев увеличилось в 1,6 раза

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных