Аналитики сообщили о рекордном за восемь лет объеме сделок на офисном рынке Москвы
Объем сделок аренды и купли-продажи на офисном рынке Москвы во II квартале года составил 364 000 кв. м, а в первом полугодии — 644 000 кв. м, что в 1,3 раза и на 36% соответственно больше, чем в сопоставимые периоды 2020 г., говорится в исследовании компании JLL, которое есть в распоряжении «Ведомостей».
И квартальные, и полугодовые итоги оказались максимальными среди сопоставимых периодов с 2013 г., уточнили аналитики. Руководитель отдела по работе с владельцами офисных помещений компании JLL Алексей Кучвальский пояснил, что такая динамика обусловлена реализацией отложенного спроса после падения, наблюдаемого в 2020 г.
«Пессимистичные ожидания, которые наблюдались на рынке во время 1-й и 2-й волны заболевания в конце 2020 г., оказались во многом развеяны в апреле-мае. Многие компании, которые еще год назад занимали скорее выжидательную позицию, сейчас активно начали рассматривать для себя новые офисы, несмотря на все еще сохраняющиеся ограничения и продолжающийся режим удаленной работы», — сказал эксперт.
При этом Кучвальский предупредил о рисках из-за начала третьей волны пандемии коронавируса. Это может серьезно сдержать дальнейший рост спроса на рынке офисной недвижимости, заявил он.
Лидерами по объему транзакций в данной сфере являются компании, предоставляющие бизнес-услуги, отметили в JLL. На долю таковых пришлось 29% от общей доли. Также в топ-3 вошли производственные компании и организации банковской сферы — они занимают 19% и 13% рынка соответственно.
По итогам первого полугодия 2021 г. совокупный ввод офисов в Москве составил 446 000 кв. м. Это вдвое больше, чем в сопоставимый период 2020 г. Кроме того, текущее значение является максимальным с 2014 г., указали эксперты.
Что касается запрашиваемых ставок аренды, то во II квартале в премиальных зданиях они составили 35 000 – 55 000 руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. В бизнес-центрах класса А стоимость офисов варьируется в пределах 20 000 – 40 000 руб. за кв. м в год, а в классе В+ — 10 000 – 25 000 руб. за кв. м в год.