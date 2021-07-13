Аналитики сообщили о рекордном за восемь лет объеме сделок на офисном рынке Москвы

Что касается запрашиваемых ставок аренды, то во II квартале в премиальных зданиях они составили 35 000 – 55 000 руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов. В бизнес-центрах класса А стоимость офисов варьируется в пределах 20 000 – 40 000 руб. за кв. м в год, а в классе В+ — 10 000 – 25 000 руб. за кв. м в год.