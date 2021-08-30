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В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года

Ведомости

Депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что внес в нижнюю палату парламента законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 г., сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария. В системе законодательного обеспечения парламента законопроект пока не отображается. 

Помимо продления сроков, предлагается и расширить действие «дачной амнистии»: по словам Крашенинникова, в законопроект также внесены положения, которые позволят гражданам  легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 г. на участках без документов. Такие сроки объясняются вступлением в силу Градостроительного кодекса в России. 

«Дачная амнистия» была объявлена в 2006 г. и действует уже 15 лет после неоднократных продлений. Закон относится и к участкам, и к постройкам. С начала его действия в упрощенном порядке в целом по России оформлено около 10 млн участков и 3,5 млн домов. В исходном варианте для постановки постройки на учет достаточно было представить в регистрирующие органы документ о правах на участок и декларацию с описанием дома. 

С 2017 г. для такого строительства понадобился техплан, изготовленный на основе той же декларации. С августа 2018 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые предусматривают не упрощенный, но уведомительный порядок регистрации на основе техплана. До 1 марта 2019 г. был объявлен переходный период: дома до 500 кв. м на участках ИЖС полагалось регистрировать в уведомительном порядке, на садовых участках и наделах ЛПХ продолжал действовать упрощенный (по амнистии). В садоводствах тоже разрешили строить жилые дома. В 2019 г. в Госдуме предложили продлить упрощенный порядок регистрации построек на дачных участках до 1 марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных