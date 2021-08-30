В Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2031 года
Депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что внес в нижнюю палату парламента законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 г., сообщает ТАСС со ссылкой на парламентария. В системе законодательного обеспечения парламента законопроект пока не отображается.
Помимо продления сроков, предлагается и расширить действие «дачной амнистии»: по словам Крашенинникова, в законопроект также внесены положения, которые позволят гражданам легализовать дома, построенные до 14 мая 1998 г. на участках без документов. Такие сроки объясняются вступлением в силу Градостроительного кодекса в России.
«Дачная амнистия» была объявлена в 2006 г. и действует уже 15 лет после неоднократных продлений. Закон относится и к участкам, и к постройкам. С начала его действия в упрощенном порядке в целом по России оформлено около 10 млн участков и 3,5 млн домов. В исходном варианте для постановки постройки на учет достаточно было представить в регистрирующие органы документ о правах на участок и декларацию с описанием дома.
С 2017 г. для такого строительства понадобился техплан, изготовленный на основе той же декларации. С августа 2018 г. вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые предусматривают не упрощенный, но уведомительный порядок регистрации на основе техплана. До 1 марта 2019 г. был объявлен переходный период: дома до 500 кв. м на участках ИЖС полагалось регистрировать в уведомительном порядке, на садовых участках и наделах ЛПХ продолжал действовать упрощенный (по амнистии). В садоводствах тоже разрешили строить жилые дома. В 2019 г. в Госдуме предложили продлить упрощенный порядок регистрации построек на дачных участках до 1 марта 2022 г.