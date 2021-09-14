Хуснуллин анонсировал строительство метро в Челябинске и Нижнем Новгороде

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).