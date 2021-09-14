Хуснуллин анонсировал строительство метро в Челябинске и Нижнем Новгороде
Правительство приняло решение о строительстве метро в Челябинске и Нижнем Новгороде, вопрос с метро в Красноярске дорабатывается, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».
«Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, — была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», — сказал Хуснуллин.
В июле Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заявил, что метро в Красноярске может быть запущено в 2024 г., отметив, что оно должно заработать не позднее 2025 г.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).
Позднее Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г. Его планируется завершить в 2025 г.