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Хуснуллин анонсировал строительство метро в Челябинске и Нижнем Новгороде

Ведомости

Правительство приняло решение о строительстве метро в Челябинске и Нижнем Новгороде, вопрос с метро в Красноярске дорабатывается, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства и руководством партии «Единая Россия». Трансляцию совещания показал телеканал «Россия 24».

«Принято решение по таким сложным проектам, которые вы обозначали, как метро в Нижнем Новгороде, — была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», — сказал Хуснуллин.

В июле Хуснуллин по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом заявил, что метро в Красноярске может быть запущено в 2024 г., отметив, что оно должно заработать не позднее 2025 г.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).

Позднее Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г. Его планируется завершить в 2025 г.

Ранее по теме: Хуснуллин назвал реальным запуск метро в Красноярске в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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