Хуснуллин назвал реальным запуск метро в Красноярске в 2024 году

«Метро должно поехать не позже 2025 г., но его реально запустить уже в 2024 г. при слаженной работе», – написал Хуснуллин. Вице-премьер рассказал, что обсудил с главой региона строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню. «На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», – объяснил он.