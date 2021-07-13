Хуснуллин назвал реальным запуск метро в Красноярске в 2024 году
Метро в Красноярске может быть запущено в 2024 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
«Метро должно поехать не позже 2025 г., но его реально запустить уже в 2024 г. при слаженной работе», – написал Хуснуллин. Вице-премьер рассказал, что обсудил с главой региона строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню. «На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», – объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).
Позже в ходе прямой линии Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г. Завершение строительства запланировано на 2025 г.