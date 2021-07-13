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Хуснуллин назвал реальным запуск метро в Красноярске в 2024 году

Ведомости

Метро в Красноярске может быть запущено в 2024 г., заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram по итогам встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

«Метро должно поехать не позже 2025 г., но его реально запустить уже в 2024 г. при слаженной работе», – написал Хуснуллин. Вице-премьер рассказал, что обсудил с главой региона строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств из инфраструктурного меню. «На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», – объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).

Позже в ходе прямой линии Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г. Завершение строительства запланировано на 2025 г.

Ранее по теме: Текслер назвал сроки строительства метро в Челябинске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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