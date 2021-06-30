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Текслер назвал сроки строительства метро в Челябинске

Ведомости

Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г., заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. И рассчитываем, что в 2025 г. проект будет реализован», – сказал Текслер. Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть.

В ходе своего послания Федеральному Собранию президент говорил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).

Ранее по теме: Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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