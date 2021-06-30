Текслер назвал сроки строительства метро в Челябинске

«Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. И рассчитываем, что в 2025 г. проект будет реализован», – сказал Текслер. Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть.