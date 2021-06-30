Текслер назвал сроки строительства метро в Челябинске
Строительство метро в Челябинске начнется в 2022 г., заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы планируем, что в следующем году мы завершим уже непосредственно проектную часть и перейдем к стройке. И рассчитываем, что в 2025 г. проект будет реализован», – сказал Текслер. Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин обратил внимание на затянувшееся строительство метро в Челябинске и сообщил, что средства на его завершение есть.
В ходе своего послания Федеральному Собранию президент говорил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).