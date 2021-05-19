Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал Хуснуллин. Он отметил, что начатые в городах-миллионниках проекты по строительству метро надо постараться закончить с минимальными затратами, «но не теми деньгами, которые они называют».