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Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках

Ведомости

Строительство метро в российских городах-миллионниках нецелесообразно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал Хуснуллин. Он отметил, что начатые в городах-миллионниках проекты по строительству метро надо постараться закончить с минимальными затратами, «но не теми деньгами, которые они называют».

Например, заявленную на строительство метро в Красноярске сумму в 100 млрд руб. вице-премьер назвал «достаточно большой» и пообещал найти более дешевые и оптимальные решения.

Ранее Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).

Ранее по теме: Путин предложил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Урала
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных