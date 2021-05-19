Хуснуллин назвал нецелесообразным строительство метро в городах-миллионниках
Строительство метро в российских городах-миллионниках нецелесообразно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», – сказал Хуснуллин. Он отметил, что начатые в городах-миллионниках проекты по строительству метро надо постараться закончить с минимальными затратами, «но не теми деньгами, которые они называют».
Например, заявленную на строительство метро в Красноярске сумму в 100 млрд руб. вице-премьер назвал «достаточно большой» и пообещал найти более дешевые и оптимальные решения.
Ранее Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию сообщил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).