Путин предложил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Урала

«Выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва — Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года», — сказал Путин. По его словам, таким образом в 2024 г. с учетом трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет обеспечено «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала».