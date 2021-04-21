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Путин предложил продлить скоростную трассу Москва — Казань до Урала

Ведомости

Высокоскоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга, для этого используют средства фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Прежде всего нужно форсировать уже идущее строительство автомагистрали Москва — Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга. Завершить этот проект за три года», — сказал Путин. По его словам, таким образом в 2024 г. с учетом трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) будет обеспечено «безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала».

Он также отметил, что власти будут выделять средства регионам в рамках инфраструктурных кредитов на запуск строительства Северного широтного хода для освоения ресурсов Арктики («Трансполярная железнодорожная магистраль», возведение которой было свернуто в советское время), расширение метро Нижнего Новгорода и реконструкцию его исторического центра, Челябинск получит возможность обновить транспортную сеть на основе проекта строительства метрополитена (идет с перерывами с 1992 г.), равно как и Красноярск (строительство начато в 1995 г.).

«Инфраструктурные кредиты будут влиять на все регионы России», — заверил Путин.

Новая скоростная дорога протяженностью 794 км пройдет от Москвы (пересечение с Северо-восточной хордой) до Казани и свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия и Татарстан) с сетью скоростных автодорог европейской части России (М-11, ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»). Реализация проекта на этапе строительства позволит обеспечить около 80 000 новых рабочих мест и еще до 5000 на этапе эксплуатации дороги.

Правительство в 2019 г. внесло трассу Москва — Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Магистраль собирались построить к 2024 г. Но обсуждение проекта затянулось. В частности, Минфин предлагал обойтись недорогой реконструкцией уже существующих дорог. В ноябре 2019 г. занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов заявил, что новую трассу построят к 2027 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных