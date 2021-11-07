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Греф назвал ипотеку единственным способом покупки жилья для большинства жителей РФ

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Ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, а его доступность сохраняется, несмотря на рост цен в 2020 г., связанный с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, доступность жилья в новостройках обеспечивается в том числе благодаря программам с господдержкой.

Сбербанк нацелен на поддержание ставок на приемлемом уровне, утверждает Греф: сейчас купить квартиру в новостройке можно по ставке от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых. 

По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, а по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

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В текущем году организация выдала ипотечных кредитов более чем на 2 трлн руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ипотечных кредитов на новостройки в последнее время составляет не более 25%, добавил Греф.

В конце сентября Сбербанк назвал средний размер платежа по ипотеке в России — 23 200 руб. в месяц.

Российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%. Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил ранее РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных