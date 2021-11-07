Греф назвал ипотеку единственным способом покупки жилья для большинства жителей РФ
Ипотека является единственным способом покупки жилья для большинства россиян, а его доступность сохраняется, несмотря на рост цен в 2020 г., связанный с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, доступность жилья в новостройках обеспечивается в том числе благодаря программам с господдержкой.
Сбербанк нацелен на поддержание ставок на приемлемом уровне, утверждает Греф: сейчас купить квартиру в новостройке можно по ставке от 8,4% годовых, на вторичном рынке — от 8,1% годовых.
По льготной программе на новостройки ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке — от 5,3%, а по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.
В текущем году организация выдала ипотечных кредитов более чем на 2 трлн руб., что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля ипотечных кредитов на новостройки в последнее время составляет не более 25%, добавил Греф.
В конце сентября Сбербанк назвал средний размер платежа по ипотеке в России — 23 200 руб. в месяц.
Российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%. Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил ранее РБК.