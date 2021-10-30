Банки России начали повышать ставки по ипотеке

Некоторые банки пока не пересматривают ипотечные тарифы. В частности, повышать ставки в ближайшее время не собираются Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, «Открытие» и ВТБ, узнал РБК. В Сбербанке и других крупных кредитных организациях на запрос издания не ответили.