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Банки России начали повышать ставки по ипотеке

Ведомости

Российские банки начали пересматривать условия ипотечных программ после повышения Центробанком ключевой ставки до 7,5%. Обслуживание кредитов стало дороже в Россельхозбанке и Металлинвестбанке, поднять ставки с ноября намерены «МТС банк», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс», аналогичный шаг в ближайшее время также планирует сделать Альфа-банк, выяснил РБК.

Так, ставки в «МТС банке» вырастут на 0,6 п. п. 29 октября минимальная ставка по ипотеке на новостройки составляла 8,05% годовых, а по кредиту на покупку готового жилья — 8,25%, говорится на сайте банка. 

В «Абсолют банке» ставки к середине ноября повысят на 0,5 п. п. Изменения не коснутся программ с господдержкой, сообщил зампред правления Антон Павлов. Сейчас квартиры в новостройке и жилье на вторичном рынке предлагается взять под 9,59% годовых.

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В Россельхозбанке с 27 октября ставки по ипотечным продуктам выросли с 7,5 до 7,95%, следом на 0,5 п. п. условия изменил Металлинвестбанк, где ставка сейчас составляет 10,79%. 

Некоторые банки пока не пересматривают ипотечные тарифы. В частности, повышать ставки в ближайшее время не собираются Промсвязьбанк, банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк, «Открытие» и ВТБ, узнал РБК. В Сбербанке и других крупных кредитных организациях на запрос издания не ответили.

22 октября ЦБ увеличил ключевую ставку сразу на 75 б. п. до 7,5% годовых — рекордного уровня с конца июля 2019 г. Подобное решение регулятор принял на фоне продолжающегося ускорения инфляции, которая к 18 октября достигла 7,78% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных