Названы города, где с начала 2022 года снизились цены на жилье
Стоимость 1 кв. м жилья на вторичном рынке с начала 2022 г. снизилась в семи городах России, самое большое снижение зарегистрировано в Сочи – на 2,53% до 189 900 руб. за квадратный метр, сообщил РБК со ссылкой на обзор аналитиков консалтинговой группы SRG. Средняя стоимость квадратного метра жилья в январе выросла на 1,27% до 81 300 руб.
Среди городов, где в январе снизились цены на жилье:
Махачкала – на 1,47%, до 50 000 руб. за 1 кв. м;
Нижний Новгород – на 1,01%, до 94 700 руб. за 1 кв. м;
Курск – на 0,64%, до 60 400 руб. за 1 кв. м;
Севастополь – на 0,33%, до 137 800 руб. за 1 кв. м;
Ижевск – на 0,23%, до 64 200 руб. за 1 кв. м;
Иркутск – на 0,2%, до 82 900 руб. за 1 кв. м.
Больше всего в январе выросла цена 1 кв. м в Твери – на 5,19%, до 71 500 руб. Второе место в рейтинге заняла Пенза – там стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 4,67%, до 68 700 руб. Третье место у Калининграда – 1 кв. м подорожал на 3,29%, до 92 200 руб. Замыкают топ-5 Рязань – рост на 3,17%, до 59 600 руб., Ставрополь – на 3%, до 62 000 руб.
В Москве в январе стоимость «квадрата» вторичного жилья выросла на 1,63% и составила 298 500 руб. – город занял 23-е место в рейтинге. Санкт-Петербург расположился на 10-й строчке вместе с Казанью – жилье подорожало на 2,6%, до 176 700 руб. и 115 800 руб. за 1 кв. м соответственно.
По итогам 2021 г. Сочи стал лидером по подорожанию жилья – на 51,02%. Также в топ-5 вошли Севастополь – 44,59%, Калининград – 40,37%, Тверь – 36,81%, Омск – 36,7%. За год жилье не подешевело ни в одном российском регионе. Минимальный рост зафиксирован в Кирове – 8,23%, Магнитогорске – 9,88%.