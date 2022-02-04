Названы города, где с начала 2022 года снизились цены на жилье

Больше всего в январе выросла цена 1 кв. м в Твери – на 5,19%, до 71 500 руб. Второе место в рейтинге заняла Пенза – там стоимость квадратного метра жилья увеличилась на 4,67%, до 68 700 руб. Третье место у Калининграда – 1 кв. м подорожал на 3,29%, до 92 200 руб. Замыкают топ-5 Рязань – рост на 3,17%, до 59 600 руб., Ставрополь – на 3%, до 62 000 руб.