Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок на вторичном рынке жилья

Также в 2021 г. было заключено 898 600 договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) – показатель за год вырос на 17%. В Москве было зарегистрировано больше всего таких договоров — 144 000, на втором месте – Московская область и 116 300 ДДУ, на третьем – Санкт-Петербург с показателем в 75 800. Четвертое и пятое места заняли Краснодарский край и Свердловская область – 70 700 и 32 400 ДДУ соответственно.