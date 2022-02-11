Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок на вторичном рынке жилья
По данным ведомства, спрос на «вторичку» в прошлом году вырос на 14,5%, а всего было заключено 4,2 млн сделок. Больше всего сделок совершено в Московской области – 273 300, Краснодарском крае – 271 500, Москве – 171 000. В топ-5 также вошли Свердловская область и Татарстан – 155 000 и 135 300 соответственно.
Также в 2021 г. было заключено 898 600 договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) – показатель за год вырос на 17%. В Москве было зарегистрировано больше всего таких договоров — 144 000, на втором месте – Московская область и 116 300 ДДУ, на третьем – Санкт-Петербург с показателем в 75 800. Четвертое и пятое места заняли Краснодарский край и Свердловская область – 70 700 и 32 400 ДДУ соответственно.
Число сделок с ипотекой в прошлом году выросло на 9,5% по сравнению с 2020 г., всего было зарегистрировано 3,8 млн сделок. Чаще всего ипотеку брали в Московской области – 326 700 сделок, второе место заняла Москва – 261 000, на третьем – Краснодарский край и 205 000 сделок. В топ-5 вошли Санкт-Петербург и Свердловская область – 183 600 и 153 500 сделок соответственно.
В Росреестре отметили, что доля бесконтактных сделок с жильем и ипотекой в России существенно выросла: доля учетно-регистрационных действий в электронном виде составила 46% — вдвое больше, чем в 2020 г., доля онлайн-ипотеки выросла с 9% до 80%, а электронных ДДУ – с 20% до 67%.