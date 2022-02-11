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Росреестр назвал регионы с наибольшим числом сделок на вторичном рынке жилья

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Больше всего сделок на рынке вторичного жилья в 2021 г. заключили в Московской области и Краснодарском крае, Москва занимает третье место, сообщил РБК со ссылкой на обзор Росреестра.

По данным ведомства, спрос на «вторичку» в прошлом году вырос на 14,5%, а всего было заключено 4,2 млн сделок. Больше всего сделок совершено в Московской области – 273 300, Краснодарском крае – 271 500, Москве – 171 000. В топ-5 также вошли Свердловская область и Татарстан – 155 000 и 135 300 соответственно.

Также в 2021 г. было заключено 898 600 договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ) – показатель за год вырос на 17%. В Москве было зарегистрировано больше всего таких договоров — 144 000, на втором месте – Московская область и 116 300 ДДУ, на третьем – Санкт-Петербург с показателем в 75 800. Четвертое и пятое места заняли Краснодарский край и Свердловская область – 70 700 и 32 400 ДДУ соответственно.

Число сделок с ипотекой в прошлом году выросло на 9,5% по сравнению с 2020 г., всего было зарегистрировано 3,8 млн сделок. Чаще всего ипотеку брали в Московской области – 326 700 сделок, второе место заняла Москва – 261 000, на третьем – Краснодарский край и 205 000 сделок. В топ-5 вошли Санкт-Петербург и Свердловская область – 183 600 и 153 500 сделок соответственно.

В Росреестре отметили, что доля бесконтактных сделок с жильем и ипотекой в России существенно выросла: доля учетно-регистрационных действий в электронном виде составила 46% — вдвое больше, чем в 2020 г., доля онлайн-ипотеки выросла с 9% до 80%, а электронных ДДУ – с 20% до 67%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных