Хуснуллин: цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или ниже

Хуснуллин также заявил, что в I квартале 2022 г. в России были введены рекордные для этого периода 24 млн кв. м жилья, в том числе за счет реализации программы льготной ипотеки и совместной работы правительства с главами регионов. В дальнейшем объемы ввода, как ожидается, несколько снизятся. При этом правительство ставит задачу по выполнению плана ввода жилья в объеме 93 млн кв. м в 2022 г.