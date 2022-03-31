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Хуснуллин: цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или ниже

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Рост цен на жилье в текущем году ожидается на уровне инфляции или ниже, сказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20% при цели в 4%.

«Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в конце 2021-го — начале 2022 г. на стоимость жилья в России существенно повлиял высокий уровень мировой инфляции: цены на некоторые строительные материалы, например металл, были привязаны к биржевой цене.

«Мы пытались этим заниматься с ФАС, где-то было обоснованное завышение, а где-то просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией», — добавил вице-премьер. Теперь же цены на стройматериалы, которые не привязаны к валютной составляющей, будут стабилизироваться и по некоторым позициям падать, а другие элементы стройки могут подорожать, отметил он.

Хуснуллин также заявил, что в I квартале 2022 г. в России были введены рекордные для этого периода 24 млн кв. м жилья, в том числе за счет реализации программы льготной ипотеки и совместной работы правительства с главами регионов. В дальнейшем объемы ввода, как ожидается, несколько снизятся. При этом правительство ставит задачу по выполнению плана ввода жилья в объеме 93 млн кв. м в 2022 г.

По данным Росстата, в прошлом году в стране было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Из них 49,1 млн кв. м пришлось на индивидуальные жилые дома (в 2020-м — 39,8 млн кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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