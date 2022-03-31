Хуснуллин: цены на жилье в 2022 году вырастут на уровне инфляции или ниже
Рост цен на жилье в текущем году ожидается на уровне инфляции или ниже, сказал журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Согласно консенсус-прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20% при цели в 4%.
«Глобального не будет роста, как нам кажется, но на уровне инфляции или чуть ниже рост будет происходить», — сказал Хуснуллин (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в конце 2021-го — начале 2022 г. на стоимость жилья в России существенно повлиял высокий уровень мировой инфляции: цены на некоторые строительные материалы, например металл, были привязаны к биржевой цене.
«Мы пытались этим заниматься с ФАС, где-то было обоснованное завышение, а где-то просто спекуляция, просто желание нажиться, пользуясь ситуацией», — добавил вице-премьер. Теперь же цены на стройматериалы, которые не привязаны к валютной составляющей, будут стабилизироваться и по некоторым позициям падать, а другие элементы стройки могут подорожать, отметил он.
Хуснуллин также заявил, что в I квартале 2022 г. в России были введены рекордные для этого периода 24 млн кв. м жилья, в том числе за счет реализации программы льготной ипотеки и совместной работы правительства с главами регионов. В дальнейшем объемы ввода, как ожидается, несколько снизятся. При этом правительство ставит задачу по выполнению плана ввода жилья в объеме 93 млн кв. м в 2022 г.
По данным Росстата, в прошлом году в стране было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше, чем годом ранее. Из них 49,1 млн кв. м пришлось на индивидуальные жилые дома (в 2020-м — 39,8 млн кв. м).