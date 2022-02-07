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Недвижимость

Хуснуллин сообщил о рекордном объеме ввода жилья в России в 2021 году

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Объем ввода жилья в России в прошлом году достиг рекордных 92,6 млн кв. м, увеличившись на 13% относительно 2020 г., сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«В прошлом году мы ввели 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 г. С учетом всех ограничений мы всё равно дали такой серьёзный прирост», — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, благодаря такому результату улучшить жилищные условия в 2021 г. смогли 4,2 млн семей — это около 10 млн человек. Хуснуллин напомнил, что к 2029 г. годовой объем строительства жилья в России должен достичь 120 млн кв. м.

В январе объем строительства жилья на 14% превысил результат аналогичного месяца 2021 г., добавил вице-премьер. По его словам, это свидетельствует о наличии «достаточно серьезных заделов» на будущее, что говорит о возможности перевыполнения поставленной цели.

В конце декабря Хуснуллин рассказал, что правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов. Он также пообещал, что вопросом необоснованного подорожания таковых займутся правоохранительные органы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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