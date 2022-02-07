Хуснуллин сообщил о рекордном объеме ввода жилья в России в 2021 году
Объем ввода жилья в России в прошлом году достиг рекордных 92,6 млн кв. м, увеличившись на 13% относительно 2020 г., сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на оперативном совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
«В прошлом году мы ввели 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 г. С учетом всех ограничений мы всё равно дали такой серьёзный прирост», — сказал Хуснуллин.
По словам вице-премьера, благодаря такому результату улучшить жилищные условия в 2021 г. смогли 4,2 млн семей — это около 10 млн человек. Хуснуллин напомнил, что к 2029 г. годовой объем строительства жилья в России должен достичь 120 млн кв. м.
В январе объем строительства жилья на 14% превысил результат аналогичного месяца 2021 г., добавил вице-премьер. По его словам, это свидетельствует о наличии «достаточно серьезных заделов» на будущее, что говорит о возможности перевыполнения поставленной цели.
В конце декабря Хуснуллин рассказал, что правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов. Он также пообещал, что вопросом необоснованного подорожания таковых займутся правоохранительные органы.