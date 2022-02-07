Хуснуллин сообщил о рекордном объеме ввода жилья в России в 2021 году

«В прошлом году мы ввели 92,6 млн кв. м жилья. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13% превышает показатели 2020 г. С учетом всех ограничений мы всё равно дали такой серьёзный прирост», — сказал Хуснуллин.