Хуснуллин: правоохранительные органы расследуют удорожание стройматериалов
Вопросом необоснованного удорожания строительных материалов в России займутся правоохранители, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве вопросы строительства и развития территорий.
«Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
«Официально говорю: я дал поручение по всем регионам собрать (информацию), где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится — глина же не подорожала в земле. Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?» — добавил Хуснуллин.
Он добавил, что дал регионам поручение собрать информацию о необоснованном увеличении цен на строительные материалы без импортной составляющей. По словам вице-премьера, перед правительством не стоит задачи применять госрегулирование цен на строительные материалы, однако в отдельных случаях, например в отношении картельных сговоров и монополистов, нужно применять административные меры.
Ранее во вторник вице-премьер сообщил, что кабмин обсуждает меры для удешевления производства стройматериалов и планирует озвучить соответствующие предложения уже в январе.
Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила семь крупнейших поставщиков металлопроката на российском рынке в картельном сговоре. По данным службы, компании поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой в размере почти 2,7 млрд руб. В ФАС считают, что сговор привел к росту цен на металл для жилищного строительства в конце 2020 г. В ближайшее время в отношении этих компаний будут возбуждены административные дела, их руководству в случае возбуждения уголовного дела также грозит лишение свободы на срок до семи лет по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).
По данным Росстата, цены на стройматериалы в ноябре 2021 г. выросли на 24,6% по сравнению с ноябрем 2020 г. Подорожание за 11 месяцев текущего года составило 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще в конце 2020 г. ряд застройщиков пожаловался на рост стоимости металлопроката, который отразился на росте себестоимости строительства.
Для решения этой проблемы некоторые строительные организации перешли на прямые контракты на закупки металлопродукции у производителей, без участия трейдеров. В августе правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в пределах 30%. С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют экспортные пошлины на черные и цветные металлы.