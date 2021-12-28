Хуснуллин: правоохранительные органы расследуют удорожание стройматериалов

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила семь крупнейших поставщиков металлопроката на российском рынке в картельном сговоре. По данным службы, компании поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой в размере почти 2,7 млрд руб. В ФАС считают, что сговор привел к росту цен на металл для жилищного строительства в конце 2020 г. В ближайшее время в отношении этих компаний будут возбуждены административные дела, их руководству в случае возбуждения уголовного дела также грозит лишение свободы на срок до семи лет по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).