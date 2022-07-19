Мишустин утвердил правила формирования федерального реестра долгостроев

Согласно постановлению, в созданный реестр будут включать недострои, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Реестр также будет содержать информацию о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки его строительства, статусе проектной документации, результатах обследований, финансовых характеристиках и целях строительства. Эта информацию будет отображаться в отдельных карточках.