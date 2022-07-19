Мишустин утвердил правила формирования федерального реестра долгостроев
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о правилах формирования и ведения федерального реестра долгостроев. Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя.
«Благодаря изменению нормативно-правовых актов в дальнейшем мы сможем создать единый реестр незавершенных объектов с подробными техническими характеристиками каждого строения, финансовыми и целевыми показателями», — рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Согласно постановлению, в созданный реестр будут включать недострои, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Реестр также будет содержать информацию о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки его строительства, статусе проектной документации, результатах обследований, финансовых характеристиках и целях строительства. Эта информацию будет отображаться в отдельных карточках.
Отмечается, что по каждому недострою будет приниматься индивидуальное решение: его могут достроить, законсервировать или снести. По словам Файзуллина, полученные данные позволят оценить необходимые вложения и синхронизировать работу с уже действующими госпрограммами.
Решение о включении объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. А отвечать за работу реестра доверят Минстрою.
Мишустин анонсировал создание федерального реестра долгостроев 11 июля. По его словам, инициатива «ускорит работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию».
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