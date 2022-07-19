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Мишустин утвердил правила формирования федерального реестра долгостроев

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о правилах формирования и ведения федерального реестра долгостроев. Об этом сообщается на официальном сайте Минстроя.

«Благодаря изменению нормативно-правовых актов в дальнейшем мы сможем создать единый реестр незавершенных объектов с подробными техническими характеристиками каждого строения, финансовыми и целевыми показателями», — рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Согласно постановлению, в созданный реестр будут включать недострои, которые полностью или частично возводились за счет федерального бюджета. Реестр также будет содержать информацию о фактическом местонахождении объекта, причинах остановки его строительства, статусе проектной документации, результатах обследований, финансовых характеристиках и целях строительства. Эта информацию будет отображаться в отдельных карточках.

Отмечается, что по каждому недострою будет приниматься индивидуальное решение: его могут достроить, законсервировать или снести. По словам Файзуллина, полученные данные позволят оценить необходимые вложения и синхронизировать работу с уже действующими госпрограммами.

Решение о включении объекта в реестр долгостроев будет принимать специальная межведомственная комиссия, состоящая из представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Федерального казначейства и Росимущества. А отвечать за работу реестра доверят Минстрою. 

Мишустин анонсировал создание федерального реестра долгостроев 11 июля. По его словам, инициатива «ускорит работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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