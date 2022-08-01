Хуснуллин: спрос на жилье может упасть на 20% по итогам года
По его словам, спрос на квартиры в прошлом году был значительно выше рыночного, главным образом благодаря оттоку денег населения с депозитов из-за низкой ключевой ставки, росту курса доллара и программам льготной ипотеки.
«Сейчас я смотрю по этому году, думаю, что спрос будет на 10-20% ниже, чем в прошлом году, но он будет соответствовать нормальным рыночным реалиям», – заявил он.
В случае большего падения спроса власти станут вводить новые меры поддержки, например, могут продлить программу льготной ипотеки на следующий год, добавил он. В качестве примера вице-премьер привел программу льготной ипотеки под 5% на 25 лет в Казахстане, где требуется первоначальный взнос 5% от стоимости жилья. Как отмечает РБК, падения спроса на 10-15% ожидают также аналитики группы рейтингов финансовых институтов АКРА.
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Ее несколько раз продлевали, в последний раз – до конца 2022 г.
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