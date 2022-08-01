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Недвижимость

Хуснуллин: спрос на жилье может упасть на 20% по итогам года

Ведомости

Спрос на жилье по итогам этого года в России снизится примерно на 20% по отношению к результатам прошлого года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, спрос на квартиры в прошлом году был значительно выше рыночного, главным образом благодаря оттоку денег населения с депозитов из-за низкой ключевой ставки, росту курса доллара и программам льготной ипотеки.

«Сейчас я смотрю по этому году, думаю, что спрос будет на 10-20% ниже, чем в прошлом году, но он будет соответствовать нормальным рыночным реалиям», – заявил он.

В случае большего падения спроса власти станут вводить новые меры поддержки, например, могут продлить программу льготной ипотеки на следующий год, добавил он. В качестве примера вице-премьер привел программу льготной ипотеки под 5% на 25 лет в Казахстане, где требуется первоначальный взнос 5% от стоимости жилья. Как отмечает РБК, падения спроса на 10-15% ожидают также аналитики группы рейтингов финансовых институтов АКРА. 

Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по основной программе ипотеки с господдержкой с 9 до 7%, после чего многие банки сообщили о снижении ставок, например, Сбербанк снизил ставку по программе льготной ипотеки до 6,7% годовых при электронной регистрации сделки.

Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Ее несколько раз продлевали, в последний раз – до конца 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных