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Хуснуллин сообщил о выходе строительства жилья на допандемийный уровень

Ведомости

Сейчас в России строится свыше 100 млн кв.м жилья, достичь этого показателя удалось впервые с апреля 2020 г., сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Сегодня у нас очень знаковый момент – в стадии строительства находится более 100 млн кв. м жилья. Очень хороший результат, и надо отметить, что достигнуть его удалось впервые с апреля 2020 года. Это значит, что мы выходим даже на допандемийный уровень», – написал он.

Ранее Хуснуллин сообщил, что за первые семь месяцев 2022 г. было введено в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что за первые полгода число выданных разрешений на стройку выросло на 21% по сравнению с 2021 г. Тогда он также выразил надежду, что удастся ввести в эксплуатацию не менее 92,6 млн кв. м жилья – результат прошлого года, передавал ТАСС.

В начале августа чиновник допустил падение спроса на жилье в России на 10-20%, однако отметил, что он будет соответствовать «нормальным рыночным реалиям». В случае большего падения спроса власти станут вводить новые меры поддержки, например, могут продлить программу льготной ипотеки на следующий год, добавил он.

Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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