Хуснуллин сообщил о выходе строительства жилья на допандемийный уровень

Ранее Хуснуллин сообщил, что за первые семь месяцев 2022 г. было введено в эксплуатацию 57,73 млн кв. м жилья, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным он рассказал, что за первые полгода число выданных разрешений на стройку выросло на 21% по сравнению с 2021 г. Тогда он также выразил надежду, что удастся ввести в эксплуатацию не менее 92,6 млн кв. м жилья – результат прошлого года, передавал ТАСС.