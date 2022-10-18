Решение Финляндии ужесточить условия покупки и владения недвижимостью направлено против россиян

«Купить недвижимость [пока] можно. Запретов нет, но есть технические сложности, связанные с оплатой, перечислением средств», — отметил Немцов. По его словам, «общий тренд» сейчас, напротив, в релокации капитала из ЕС. «Оценивая риски, владельцы активов на территории Евросоюза стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции. С этим как раз связан бум на недвижимость в Турции и ОАЭ, который мы наблюдаем последние восемь месяцев», — добавил собеседник «Ведомостей».