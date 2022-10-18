Решение Финляндии ужесточить условия покупки и владения недвижимостью направлено против россиян
Владельцы активов на территории Евросоюза сейчас стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции, заявил «Ведомостям» директор по развитию компании Astons в России и СНГ Игорь Немцов. Так он прокомментировал намерение властей Финляндии ужесточить условия приобретения и владения недвижимостью. Эксперт считает, что мера направлена в первую очередь на россиян.
«Купить недвижимость [пока] можно. Запретов нет, но есть технические сложности, связанные с оплатой, перечислением средств», — отметил Немцов. По его словам, «общий тренд» сейчас, напротив, в релокации капитала из ЕС. «Оценивая риски, владельцы активов на территории Евросоюза стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции. С этим как раз связан бум на недвижимость в Турции и ОАЭ, который мы наблюдаем последние восемь месяцев», — добавил собеседник «Ведомостей».
Глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил 18 октября, что в стране планируют ужесточить условия приобретения недвижимости для покупателей без вида на жительство. Уже находящееся в собственности имущество власти смогут конфисковывать, если оно находится в критически важных для безопасности районах.
В интервью газете Aamulehti Кайкконен подчеркнул, что не все сделки россиян с недвижимостью представляют угрозу национальной безопасности, но «не нужно быть наивными». Министр сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС.
«До сих пор предпосылок для того, чтобы массово отбирать недвижимость за рубежом у физических лиц, не было. Это было возможно в судебном порядке и по отдельным лицам», — отмечает представитель компании Deniz Estate Александр Грушецкий.
При этом власти Финляндии действительно уже проводили конфискацию имущества россиян. По данным телеканала MTV Uutiset, речь идет об аресте активов на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.