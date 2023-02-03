Девелопер «Брусника» займет офис ушедшего из России нефтяного трейдера Vitol

Решение по аренде офиса в AFI2B связано со стратегией компании по расширению географии бизнеса, пояснил директор филиала «Брусники» в Москве и Московской области Евгений Арапов. Он добавил, что число сотрудников девелопера в столице в течение 2023 г. вырастет в два раза, сейчас ведется их активный набор. Сама компания с 2016 г. активно приобретает площадки в Москве. В конце 2021 г. она договорилась со структурой «Сбера» о реализации проекта на территории недостроенного торгового центра «Торжок» в Химках. А уже в 2022 г. она выкупила у ГК ПИК участок площадью 4,5 га между 1-м Иртышским проездом и ул. Тагильской. Она также приобрела у MR Group 6,9 га, расположенные в Огородном проезде на севере Москвы. Сама компания, по данным Единого ресурса застройщиков, сейчас занимает 13-е место в списке крупнейших девелоперов России.