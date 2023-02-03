Девелопер «Брусника» займет офис ушедшего из России нефтяного трейдера Vitol
Девелопер «Брусника» договорился с AFI Development об аренде у нее 2000 кв. м в бизнес-центре AFI2B, расположенном на 2-й Брестской улице рядом со ст. м. «Белорусская». Это следует из сообщения последней. Изначально на эти площади планировал заехать международный нефтяной трейдер Vitol, однако летом 2022 г. стороны расторгли соглашение, уточнил представитель AFI Development.
Решение по аренде офиса в AFI2B связано со стратегией компании по расширению географии бизнеса, пояснил директор филиала «Брусники» в Москве и Московской области Евгений Арапов. Он добавил, что число сотрудников девелопера в столице в течение 2023 г. вырастет в два раза, сейчас ведется их активный набор. Сама компания с 2016 г. активно приобретает площадки в Москве. В конце 2021 г. она договорилась со структурой «Сбера» о реализации проекта на территории недостроенного торгового центра «Торжок» в Химках. А уже в 2022 г. она выкупила у ГК ПИК участок площадью 4,5 га между 1-м Иртышским проездом и ул. Тагильской. Она также приобрела у MR Group 6,9 га, расположенные в Огородном проезде на севере Москвы. Сама компания, по данным Единого ресурса застройщиков, сейчас занимает 13-е место в списке крупнейших девелоперов России.
AFI Development специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости. Общий портфель компании – 2,7 млн кв. м недвижимости. Среди ее проектов торгово-развлекательный комплекс «Афимолл сити» (282 100 кв. м) в «Москва-Сити», жилые комплексы «Одинбург» (677 000 кв. м) в Одинцове, AFI Residence Paveletskaya (140 500 кв. м) и проч.
Иностранные компании в течение 2022 г. активно отказывались от своих офисов или пытались сдать их в субаренду, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Данные помещения зачастую занимают российские игроки. К примеру, KPMG (сейчас Kept) сдает излишки площадей в «Башне на набережной» в деловом центре «Москва-Сити», часть из них арендует издательский дом «Коммерсантъ». Такую же схему рассматривала и Б1 (экс-EY) в отношении 10 000 кв. м офисов в «Аврора бизнес парке» у Павелецкого вокзала, рассказывали консультанты летом прошлого года. Но удалось ли найти субарендаторов на них, неизвестно. Adidas сдал в субаренду 10 400 кв. м в бизнес-центре «Крылатские холмы» российскому разработчику Smart Technologies. В 2023 г. возобновилась высокая активность отечественных компаний на офисном рынке, резюмирует представитель AFI Development.