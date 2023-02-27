В январе объемы строительства жилья сократились более чем на 19%

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», в январе девелоперы выставили на продажу в Москве 412 000 кв. м на нулевом цикле строительства, что также меньше в два раза по сравнению с прошлым годом. В «Метриуме» рассказали, что в январе текущего года на стадии котлована реализовывалось порядка 10 100 квартир (14,2%) от общего числа продаваемой недвижимости на первичном рынке. Показатель сократился на 16,1 процентного пункта (п. п.) относительно 2022 г. В общей сложности в 2022 г. жилья в новостройках столицы было продано на 1,26 трлн руб, уточняет газета.