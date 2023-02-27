В январе объемы строительства жилья сократились более чем на 19%
По подсчетам издания, в январе российские девелоперы получили 192 разрешения на строительство (РНС) в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья, что почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021–2022 гг.
В частности, объемы строительства жилья уменьшились в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. В то же время в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области напротив, наблюдается рост на 6-8%. В базе не отражаются данные по Москве, уточняет «Коммерсантъ».
По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», в январе девелоперы выставили на продажу в Москве 412 000 кв. м на нулевом цикле строительства, что также меньше в два раза по сравнению с прошлым годом. В «Метриуме» рассказали, что в январе текущего года на стадии котлована реализовывалось порядка 10 100 квартир (14,2%) от общего числа продаваемой недвижимости на первичном рынке. Показатель сократился на 16,1 процентного пункта (п. п.) относительно 2022 г. В общей сложности в 2022 г. жилья в новостройках столицы было продано на 1,26 трлн руб, уточняет газета.
Коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов считает, что уменьшение объемов строительства связано со снижением спроса. По словам директора по маркетингу IQ Estate Татьяны Калюжновой, девелоперы сбавили активность по разработке новых проектов еще осенью прошлого года, тогда спрос упал максимально.
Застройщики надеялись, что он восстановится в начале 2023 г. в связи с продлением льготной ипотеки, однако этого не произошло. Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков отметил, что не ждет восстановления спроса до конца текущего года.