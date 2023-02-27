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Недвижимость

В январе объемы строительства жилья сократились более чем на 19%

Ведомости

В январе 2023 г. объем строящихся площадей сократился более чем на 19% как относительно прошлого года, так и по сравнению с тем же периодом 2021 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные единой информсистемы «Наш.Дом.РФ»

По подсчетам издания, в январе российские девелоперы получили 192 разрешения на строительство (РНС) в общей сложности 2,51 млн кв. м жилья, что почти вдвое меньше, чем за тот же период 2021–2022 гг. 

В частности, объемы строительства жилья уменьшились в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке. В то же время в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области напротив, наблюдается рост на 6-8%. В базе не отражаются данные по Москве, уточняет «Коммерсантъ». 

По данным «НДВ Супермаркет Недвижимости», в январе девелоперы выставили на продажу в Москве 412 000 кв. м на нулевом цикле строительства, что также меньше в два раза по сравнению с прошлым годом. В «Метриуме» рассказали, что в январе текущего года на стадии котлована реализовывалось порядка 10 100 квартир (14,2%) от общего числа продаваемой недвижимости на первичном рынке. Показатель сократился на 16,1 процентного пункта (п. п.) относительно 2022 г. В общей сложности в 2022 г. жилья в новостройках столицы было продано на 1,26 трлн руб, уточняет газета.

Коммерческий директор ГК «Самолет» Кирилл Храпов считает, что уменьшение объемов строительства связано со снижением спроса. По словам директора по маркетингу IQ Estate Татьяны Калюжновой, девелоперы сбавили активность по разработке новых проектов еще осенью прошлого года, тогда спрос упал максимально. 

Застройщики надеялись, что он восстановится в начале 2023 г. в связи с продлением льготной ипотеки, однако этого не произошло. Руководитель управления маркетинга и аналитики Asterus Денис Бобков отметил, что не ждет восстановления спроса до конца текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных