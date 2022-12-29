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Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Ведомости

Правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 г. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

«Получить льготный ипотечный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства», — пояснили в пресс-службе.

Для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Подмосковья и Ленинградской области максимальный размер кредита составляет 12 млн руб. В остальных регионах — 6 млн руб. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 15%.

Кроме того, новое постановление расширяет условия программы семейной ипотеки. Ранее получить ее могли семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 г. Однако теперь она доступна для семей, в которых есть двое детей младше 18 лет, год рождения больше значения не имеет.

В кабмине уточнили, что ставка по этой программе остается прежней — 6% годовых. Максимальный размер субсидируемого кредита аналогичен условиям льготной ипотеки.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о продлении программы льготной ипотеки на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря. Глава государство отметил, что постепенно этот механизм будут сворачивать, и предложил увеличить ставку с 7 до 8%, продлив льготную ипотеку еще на полтора года.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. Сейчас она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых.

В России также действует еще несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: семейная (6% годовых), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%). Последняя ранее была продлена до конца 2030 г.

При этом Банк России выступает за постепенный отказ от льготной ипотеки. Ранее за сворачивание программы выступала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В начале декабря заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслан Булатов заявил, что строительная отрасль «подсела как на иглу на льготную ипотеку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных