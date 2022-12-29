Правительство продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Кроме того, новое постановление расширяет условия программы семейной ипотеки. Ранее получить ее могли семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 г. Однако теперь она доступна для семей, в которых есть двое детей младше 18 лет, год рождения больше значения не имеет.