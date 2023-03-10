Минстрой включил 291 новый объект в реестр долгостроев

В июле 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание федерального реестра долгостроев. По его мнению, такая мера позволит ускорить завершение строительства таких объектов и их ввод в эксплуатацию. Мишустин отметил, что в стране есть «тысячи долгостроев», по каждому из которых нужно принять отдельное решение.