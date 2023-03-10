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Минстрой включил 291 новый объект в реестр долгостроев

Ведомости

Реестр долгостроев пополнился 291 новым объектом, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ по итогам второго заседания межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в реестр.

«По итогам совещания межведомственной комиссии 291 объект незавершенного строительства был включен в федеральный реестр. Сведения по другим объектам будут дополнительно проработаны с заинтересованными ведомствами», — говорится в сообщении.

Всего комиссия рассматривала 506 долгостроев. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что в прошлом году в реестр попали 150 объектов незавершенного строительства. 30 из них решено было снести, 83 — достроить, а 34 — приватизировать. Оставшиеся три ведомство отправило на доработку.

В июле 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание федерального реестра долгостроев. По его мнению, такая мера позволит ускорить завершение строительства таких объектов и их ввод в эксплуатацию. Мишустин отметил, что в стране есть «тысячи долгостроев», по каждому из которых нужно принять отдельное решение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных