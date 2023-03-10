Минстрой включил 291 новый объект в реестр долгостроев
Реестр долгостроев пополнился 291 новым объектом, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ по итогам второго заседания межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в реестр.
«По итогам совещания межведомственной комиссии 291 объект незавершенного строительства был включен в федеральный реестр. Сведения по другим объектам будут дополнительно проработаны с заинтересованными ведомствами», — говорится в сообщении.
Всего комиссия рассматривала 506 долгостроев. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил, что в прошлом году в реестр попали 150 объектов незавершенного строительства. 30 из них решено было снести, 83 — достроить, а 34 — приватизировать. Оставшиеся три ведомство отправило на доработку.
В июле 2022 г. премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание федерального реестра долгостроев. По его мнению, такая мера позволит ускорить завершение строительства таких объектов и их ввод в эксплуатацию. Мишустин отметил, что в стране есть «тысячи долгостроев», по каждому из которых нужно принять отдельное решение.