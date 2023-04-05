«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки с начала года вырос на 4,8%
В России спрос на квартиры в новостройках в I квартале 2023 г. вырос на 4,8%, сообщила пресс-служба сервиса «Авито Недвижимость».
«Отрицательная динамика наблюдалась только в нескольких городах, а самое значительное снижение спроса отмечено в Москве — на 37% за квартал. По всей России за год предложение на новостройки выросло — в среднем на 49,9%», – говорится в сообщении.
Больший спрос на квартиры в новостройках наблюдался в Омске – на 50,8%, Севастополе – на 42,3% и в Казани – 33,8%. Помимо сильного снижения спроса в Москве, отрицательная динамика также наблюдалась в Тюмени (-7,3%), Красноярске (-4,8%), Ставрополе (-2,8%) и др.
Цена за квадратный метр больше всего выросла на юге России – в Краснодаре (на 12,9%). В частности, рост был отмечен в Челябинске (на 9,4%), а также в Ставрополе и Саратове (по 8,9%). Подешевел кв. м в Севастополе – на 8,7%, а также в Санкт-Петербурге (на 2,8%), Калининграде (2,4%).
В пресс-службе уточнили, что чаще всего посетители сервиса стали интересоваться объектами со свободной планировкой (на 19,3%), после идут многокомнатные квартиры (на 12%), двухкомнатные (на 6,2%), однокомнатные (на 4,7%) и трехкомнатные (на 3,7%). При этом спрос на квартиры-студии вырос всего лишь на 0,3%.
По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, спрос на новостройки в I квартале «подогревался» продлением льготной ипотеки, «хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками».
«Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52% объектов есть скидки. Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства», – отметил Алексеев. По его словам, не стоит ждать снижения цен, т. к. у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов.