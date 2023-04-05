«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки с начала года вырос на 4,8%

«Согласно данным из нашего каталога скидок и акций от застройщиков, и сейчас в России в 52% объектов есть скидки. Цены продолжали стагнировать, и пока их рост возможен только в рамках значения инфляции или в зависимости от стадии строительства», – отметил Алексеев. По его словам, не стоит ждать снижения цен, т. к. у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов.