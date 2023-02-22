«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в начале года уменьшился на 36%
Спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 г. уменьшился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».
«Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 г., по сравнению с первыми месяцами 2022 г. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 г. готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», – сказано в сообщении.
Уточняется, что сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (57,8%). В связи с этим в Калининграде цены за 1 кв. м упали на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором было зафиксировано снижение цен.
При этом спрос на новостройки увеличился только в Санкт-Петербурге (0,4%) и Томске (28,2%). В Москве спрос уменьшился на 44,7%. Данные по изменениям цен за «квадрат» в этих городах не приводятся.