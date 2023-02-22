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«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в начале года уменьшился на 36%

Ведомости

Спрос на квартиры в новостройках в начале 2023 г. уменьшился на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость». 

«Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 г., по сравнению с первыми месяцами 2022 г. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 г. готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», – сказано в сообщении.

Уточняется, что сильнее всего спрос на квартиры в новостройках упал в Калининграде (-63,7%), Саратове (-63%) и Ставрополе (57,8%). В связи с этим в Калининграде цены за 1 кв. м упали на 7,8%. По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, Калининград стал единственным городом-миллионником, в котором было зафиксировано снижение цен.

При этом спрос на новостройки увеличился только в Санкт-Петербурге (0,4%) и Томске (28,2%). В Москве спрос уменьшился на 44,7%. Данные по изменениям цен за «квадрат» в этих городах не приводятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных