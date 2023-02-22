«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в начале года уменьшился на 36%

«Россияне стали меньше покупать квартиры в новостройках в начале 2023 г., по сравнению с первыми месяцами 2022 г. Это объясняется нестабильным новостным фоном и общей экономической ситуацией. Некоторые пользователи платформы, которые в 2022 г. готовы были вложиться в недвижимость, сейчас сомневаются и боятся идти на этот шаг из-за размытых перспектив будущего», – сказано в сообщении.