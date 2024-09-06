Минобороны Финляндии запретило сделки с недвижимостью для граждан РФ и Украины

В конце августа также стало известно о подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. 2 сентября министр обороны пояснил, что закон о запрете таких операций будет применяться к иностранным гражданам, чья страна «может угрожать безопасности Финляндии». При этом Россия не будет прямо упоминаться в документе.