Минобороны Финляндии запретило сделки с недвижимостью для граждан РФ и Украины
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписал отрицательные решения по сделкам с недвижимостью, касающиеся граждан России и Украины. Об этом сообщило военное ведомство.
Сделки касались недвижимости, расположенной в Миккели, Иматре, Коуволе и Лиексе. Под запрет также попали сделки, касающиеся граждан Швейцарии.
В минобороны объяснили решение законом о необходимости получения разрешений на приобретение отдельных видов недвижимости. Согласно сообщению военного ведомства, сделки могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Помимо этого, их расценили как действия, которые могут затруднить организацию национальной обороны или защиту территориальной целостности.
В конце августа также стало известно о подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. 2 сентября министр обороны пояснил, что закон о запрете таких операций будет применяться к иностранным гражданам, чья страна «может угрожать безопасности Финляндии». При этом Россия не будет прямо упоминаться в документе.