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Минобороны Финляндии запретило сделки с недвижимостью для граждан РФ и Украины

Ведомости

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подписал отрицательные решения по сделкам с недвижимостью, касающиеся граждан России и Украины. Об этом сообщило военное ведомство.

Сделки касались недвижимости, расположенной в Миккели, Иматре, Коуволе и Лиексе. Под запрет также попали сделки, касающиеся граждан Швейцарии.

В минобороны объяснили решение законом о необходимости получения разрешений на приобретение отдельных видов недвижимости. Согласно сообщению военного ведомства, сделки могут угрожать национальной безопасности Финляндии. Помимо этого, их расценили как действия, которые могут затруднить организацию национальной обороны или защиту территориальной целостности.

В конце августа также стало известно о подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года. 2 сентября министр обороны пояснил, что закон о запрете таких операций будет применяться к иностранным гражданам, чья страна «может угрожать безопасности Финляндии». При этом Россия не будет прямо упоминаться в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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