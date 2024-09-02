В Финляндии раскрыли детали закона о запрете россиянам покупать недвижимость

Агентство отмечает, что опасения по поводу национальной безопасности в Финляндии усилились из-за попыток приобретения недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой гражданами РФ или лицами, имеющими связи с Россией. В частности, в июне премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что якобы существует риск использования этих объектов «в качестве плацдарма в связи с какой-то крупной операцией». При этом в Финляндии действует закон, который позволяет государству вмешиваться по соображениям национальной безопасности в сделки с недвижимостью до их совершения.