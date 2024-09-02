В Финляндии раскрыли детали закона о запрете россиянам покупать недвижимость
Закон о запрете операций с финской недвижимостью будет применяться к иностранным гражданам, чья страна «может угрожать безопасности Финляндии», при этом Россия не будет прямо упоминаться в документе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Хяккянена.
О подготовке законопроекта о запрете операций с финской недвижимостью для россиян сообщалось в конце августа. Ожидается, что он будет внесен на рассмотрение в парламент страны до конца этого года.
Как пояснил Хяккянен, в случае утверждения закон будет применяться к гражданам стран, чья родина «нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии». Запрет также коснется юридических лиц, «проживающих на территории такого государства или находящихся во владении или под влиянием гражданина или субъекта такого государства», передает Bloomberg.
Агентство отмечает, что опасения по поводу национальной безопасности в Финляндии усилились из-за попыток приобретения недвижимости рядом с критически важной инфраструктурой гражданами РФ или лицами, имеющими связи с Россией. В частности, в июне премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что якобы существует риск использования этих объектов «в качестве плацдарма в связи с какой-то крупной операцией». При этом в Финляндии действует закон, который позволяет государству вмешиваться по соображениям национальной безопасности в сделки с недвижимостью до их совершения.
Ранее в августе издание Iltalehti со ссылкой на Хяккянена писало, что законопроект о запрете операций с финской недвижимостью предполагает исключения: гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость. Кроме того, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России.