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В Финляндии предложили запретить россиянам операции с недвижимостью

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В Финляндии подготовлен законопроект о запрете операций с финской недвижимостью для россиян, сообщает Iltalehti со ссылкой на слова министра обороны страны Антти Хяккянена.

«Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость», – сообщил Хяккянен.

Как отметил Хяккянен, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России. Как отмечает издание, запрет не позволит россиянам покупать, например, дома на одну семью, места для постоянного проживания, земельные участки, коммерческую недвижимость и складские помещения в Финляндии.

27 июня стало известно, что Финляндия облегчит процедуру конфискации недвижимости, владельцы которой не выходят на связь или допустили просрочку платежей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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