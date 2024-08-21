В Финляндии предложили запретить россиянам операции с недвижимостью

Как отметил Хяккянен, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России. Как отмечает издание, запрет не позволит россиянам покупать, например, дома на одну семью, места для постоянного проживания, земельные участки, коммерческую недвижимость и складские помещения в Финляндии.