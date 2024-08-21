В Финляндии предложили запретить россиянам операции с недвижимостью
В Финляндии подготовлен законопроект о запрете операций с финской недвижимостью для россиян, сообщает Iltalehti со ссылкой на слова министра обороны страны Антти Хяккянена.
«Мы подготовили законопроект о полном запрете на операции с недвижимостью россиян. В качестве исключения гражданам России, проживающим в Финляндии с постоянным видом на жительство, будет разрешено покупать недвижимость», – сообщил Хяккянен.
Как отметил Хяккянен, запрет не будет распространяться на лиц с двойным гражданством Финляндии и России. Как отмечает издание, запрет не позволит россиянам покупать, например, дома на одну семью, места для постоянного проживания, земельные участки, коммерческую недвижимость и складские помещения в Финляндии.
27 июня стало известно, что Финляндия облегчит процедуру конфискации недвижимости, владельцы которой не выходят на связь или допустили просрочку платежей.