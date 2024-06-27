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Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля

Ведомости

Правительство Финляндии облегчит процедуру конфискации недвижимости, владельцы которой не выходят на связь или допустили просрочку платежей. Об этом сообщает министерство юстиции республики.

Поправки вносятся в закон о жилищных кооперативах. Перед конфискацией имущества его владельцу будет направлено предупреждение о выселении. Наиболее трудная ситуация возникла в Восточной Финляндии, где появились сложности с доставкой уведомлений в Россию. Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании, которым приходится использовать изъятие недвижимости как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца.

Документ уже одобрил финский парламент, 28 июня его должен одобрить президент Финляндии Александр Стубб.

Закон вступит в силу 8 июля.

В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара пояснил, что в активы вошли недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты.

В ноябре 2022 г. минобороны республики сообщило, что рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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