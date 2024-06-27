Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля

Поправки вносятся в закон о жилищных кооперативах. Перед конфискацией имущества его владельцу будет направлено предупреждение о выселении. Наиболее трудная ситуация возникла в Восточной Финляндии, где появились сложности с доставкой уведомлений в Россию. Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании, которым приходится использовать изъятие недвижимости как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца.