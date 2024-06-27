Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля
Правительство Финляндии облегчит процедуру конфискации недвижимости, владельцы которой не выходят на связь или допустили просрочку платежей. Об этом сообщает министерство юстиции республики.
Поправки вносятся в закон о жилищных кооперативах. Перед конфискацией имущества его владельцу будет направлено предупреждение о выселении. Наиболее трудная ситуация возникла в Восточной Финляндии, где появились сложности с доставкой уведомлений в Россию. Это ставит в невыгодное положение акционерные жилищные компании, которым приходится использовать изъятие недвижимости как средство борьбы с нарушениями со стороны акционера или жильца.
Документ уже одобрил финский парламент, 28 июня его должен одобрить президент Финляндии Александр Стубб.
Закон вступит в силу 8 июля.
В январе Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ. Начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара пояснил, что в активы вошли недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты.
В ноябре 2022 г. минобороны республики сообщило, что рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них.