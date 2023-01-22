Газета
Политика

Yle: в Финляндии заморозили российские активы на 187 млн евро

Ведомости

Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ, сообщает Yle.

Заморозкой активов в стране занимается управление по взысканию долгов.

«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», – рассказал начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

Самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание называет Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli.

В ноябре 2022 г. минобороны Финляндии сообщило, что рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них. Как рассказало ведомство, рассмотрением необходимости ограничений займется специально созданная исследовательская группа, которая будет работать до 28 февраля 2023 г.

Ранее по теме: Генпрокурор ЕС заявила о готовности расследовать случаи обхода санкций против РФ

18 октября министр обороны Антти Кайкконен заявил, что власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС. Тогда директор по развитию компании Astons в России и СНГ Игорь Немцов говорил, что владельцы активов на территории Евросоюза сейчас стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции, а предложение Финляндии направлено против россиян.

Ранее власти Финляндии уже проводили конфискацию имущества россиян. По данным телеканала MTV Uutiset, речь идет об аресте активов на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.

В конце ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила создать специальный фонд для помощи Киеву, куда войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. «В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В МИД России отреагировали на слова фон дер Ляйен, пригрозив ответными «адекватными» мерами. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в случае «реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны» Москва даст реальный ответ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных