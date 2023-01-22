Yle: в Финляндии заморозили российские активы на 187 млн евро
Финляндия заморозила российские активы на сумму 187 млн евро в рамках санкций Евросоюза, куда были включены более 1300 граждан РФ, сообщает Yle.
Заморозкой активов в стране занимается управление по взысканию долгов.
«Это недвижимость, акции, машины, яхты, самолеты. Самое разное имущество, имеющее ценность», – рассказал начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.
Самым известным российским бизнесменом в республике, попавшим под ограничения, издание называет Геннадия Тимченко, который является одним из владельцев столичной арены Helsinki-halli.
В ноябре 2022 г. минобороны Финляндии сообщило, что рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них. Как рассказало ведомство, рассмотрением необходимости ограничений займется специально созданная исследовательская группа, которая будет работать до 28 февраля 2023 г.
18 октября министр обороны Антти Кайкконен заявил, что власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС. Тогда директор по развитию компании Astons в России и СНГ Игорь Немцов говорил, что владельцы активов на территории Евросоюза сейчас стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции, а предложение Финляндии направлено против россиян.
Ранее власти Финляндии уже проводили конфискацию имущества россиян. По данным телеканала MTV Uutiset, речь идет об аресте активов на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.
В конце ноября Еврокомиссия (ЕК) предложила создать специальный фонд для помощи Киеву, куда войдут средства из замороженных 300 млрд евро российских резервов и 19 млрд евро активов частных лиц. «В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены, эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
В МИД России отреагировали на слова фон дер Ляйен, пригрозив ответными «адекватными» мерами. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в случае «реальной конфискации собственности российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны» Москва даст реальный ответ.