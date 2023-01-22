Yle: в Финляндии заморозили российские активы на 187 млн евро

18 октября министр обороны Антти Кайкконен заявил, что власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС. Тогда директор по развитию компании Astons в России и СНГ Игорь Немцов говорил, что владельцы активов на территории Евросоюза сейчас стремятся перенести их в более «безопасные» и «предсказуемые» юрисдикции, а предложение Финляндии направлено против россиян.