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Генпрокурор ЕС заявила о готовности расследовать случаи обхода санкций против РФ

Ведомости

Европейская прокуратура готова взяться за расследование преступлений, связанных с обходом антироссийских санкций, однако пока правовых инструментов для этого нет, заявила Bloomberg генеральный прокурор Евросоюза Лаура Кодруца Кёвеши. 

В конце ноября Совет ЕС единогласно одобрил решение о включении нарушения санкций в список преступлений в Евросоюзе. Теперь Еврокомиссия должна представить предложения по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер. Затем документ будет отправлен на одобрение Европарламенту и Совету ЕС.

Европейская прокуратура, как отметила Кёвеши, готова взяться за расследование случаев нарушения санкций, блок намерен сделать это уголовным преступлением и предоставить прокуратуре полномочия для судебного преследования.

«Одним из возможных преступлений, связанных с нарушением санкций, является контрабанда, и мы уже можем это расследовать. Поэтому мы могли бы начать уже сегодня, если бы у нас были правовые инструменты», — сказала генпрокурор ЕС.

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Совет ЕС утвердил ранее решение о включении обхода санкций в перечень преступлений, заявление об этом было опубликовано на сайте органа 28 ноября. В настоящее время в этот список входят терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, подделка платежных средств, коррупция, киберпреступность и организованная преступность. Предложение по включению в него нарушений ограничительных мер Еврокомиссия представила 25 мая.

Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений и возможная конфискация замороженных российских активов «окончательно похоронят» репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей, заявила после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова. Перед «экспроприацией» чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта, считает Захарова. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран — членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]», отметила она.

Во-вторых, «на кону осколки былой репутации» ЕС как гаранта соблюдения базовых принципов рыночной экономики. В итоге обход санкций признается на общеюридическом уровне в качестве уголовного преступления наряду с терроризмом, распространением наркотиков и оружия, отмыванием денег, говорит представитель МИДа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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