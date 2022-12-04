Генпрокурор ЕС заявила о готовности расследовать случаи обхода санкций против РФ

Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений и возможная конфискация замороженных российских активов «окончательно похоронят» репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей, заявила после этого официальный представитель МИД России Мария Захарова. Перед «экспроприацией» чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта, считает Захарова. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран — членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]», отметила она.