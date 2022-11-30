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МИД назвал «мошеннической схемой» признание обхода санкций преступлением

Такое решение похоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции, считает Мария Захарова
Евгения Дубровина
Максим Стулов / Ведомости

Решение Совета ЕС включить обход санкций в перечень уголовных преступлений и возможная конфискация замороженных российских активов «окончательно похоронят» репутацию Евросоюза как надежной юрисдикции для предпринимателей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 ноября, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Руководство ЕС не первый месяц вынашивает подобные планы, разрабатывает некие правовые базы на предмет создания условий для отъема, воровства, конфискации замороженных на территории ЕС активов, принадлежащих российским физическим, юридическим лицам, в отношении которых действуют односторонние санкции ЕС», – напомнила она.

Перед «экспроприацией» чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта, считает Захарова. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран - членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]», отметила она.

Во-вторых, «на кону осколки былой репутации» ЕС как гаранта соблюдения базовых принципов рыночной экономики. В итоге обход санкций признается на общеюридическом уровне в качестве уголовного преступления наряду с терроризмом, распространением наркотиков и оружия, отмыванием денег, говорит представитель МИДа.

Решение Совета ЕС Захарова назвала «абсолютно мошеннической схемой» и «натуральным бандитизмом». «Фигуранту санкционного списка вменяется обязанность добровольно заявить об имеющихся у него активах на территории Евросоюза. Непредоставление или неполное предоставление соответствующей информации автоматически будет трактоваться как уголовно наказуемая попытка обхода санкций с возможностью последующей конфискации актива. Речь идет об односторонних рестрикциях, которые применяются ЕС в обход Совета Безопасности ООН. Тем самым они являются абсолютно нелегитимными с точки зрения международного права», – объяснила она.

Представитель российского МИДа считает, что подобные решения – «из разряда псевдоюридических упражнений», их реализация «окончательно похоронит репутацию» Евросоюза как надежной юрисдикции для ведения бизнеса и разрушит «устои миропорядка». Эти меры «навязываются» странам ЕС Вашингтоном, утверждает она, а компании, в свою очередь, уходят с европейского континента – в частности, в США.

28 ноября Совет ЕС единогласно одобрил решение о включении нарушения санкций в список преступлений в Евросоюзе. В настоящее время в этот список входят терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, подделка платежных средств, коррупция, киберпреступность и организованная преступность. Предложение по включению в него нарушений ограничительных мер Еврокомиссия представила 25 мая.

Далее Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер. Затем документ будет отправлен на одобрение Европарламенту и Совету ЕС.

ЕС принял ряд ограничительных мер против России из-за СВО на Украине и крайне важно, чтобы эти меры были полностью реализованы, отмечается в сообщении Совета ЕС. Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени соблюдения санкций на всей территории союза и по пресечению попыток обойти или нарушить введенные меры, подчеркивается в сообщении.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами. По ее словам, заблокированные средства российского Центробанка и конфискованные из-за санкций активы российских олигархов следует объединить в фонд, средства которого нужно инвестировать, а прибыль от этих инвестиций использовать для компенсационных выплат Украине.

Страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заблокировано активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро) – около 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, добавил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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