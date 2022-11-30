МИД назвал «мошеннической схемой» признание обхода санкций преступлением

Перед «экспроприацией» чужой собственности при «хотя бы видимости законности» Европе стоит учитывать два аспекта, считает Захарова. Во-первых, в таком случае высок риск массовой подачи исков пострадавших компаний или физлиц в национальные суды стран - членов ЕС, которые, в отличие от Евросоюза, «открыто декларируют примат политической целесообразности перед законом» и могут «решить не так, как надо [чиновникам ЕС]», отметила она.