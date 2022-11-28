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Политика

Совет ЕС включил обход введенных санкций в список преступлений

Ведомости

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в перечень преступлений. Такое заявление опубликовано на сайте органа.

«Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени соблюдения санкций на всей территории ЕС и по пресечению попыток обойти или нарушить меры ЕС», — говорится в заявлении.

Министр юстиции Чехии Павел Блажек, в свою очередь, упомянул санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине. «Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения того, чтобы любые попытки обойти эти меры были пресечены», — добавил он.

После начала спецоперации на Украине страны – члены ЕС, США, Канада и Япония ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Последний, восьмой, пакет был введен 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

В конце ноября газета Politico писала, что власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии пытаются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию принять девятый по счету пакет антироссийских санкций. Новый пакет санкций в будущем будет сосредоточен на многих отдельных списках, затрагивающих российских чиновников и «пропагандистов», отмечают собеседники издания.

В ответ Москва также ввела санкции против западных стран. Первые ограничения в отношении США были озвучены 15 марта. Среди попавших под санкции оказались президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Позже под ограничения попали политические деятели и журналисты Канады, Ирландии, Новой Зеландии и Евросоюза.

«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», – отмечали в российском МИДе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных