Совет ЕС включил обход введенных санкций в список преступлений
Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в перечень преступлений. Такое заявление опубликовано на сайте органа.
«Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени соблюдения санкций на всей территории ЕС и по пресечению попыток обойти или нарушить меры ЕС», — говорится в заявлении.
Министр юстиции Чехии Павел Блажек, в свою очередь, упомянул санкции, введенные против России из-за спецоперации на Украине. «Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения того, чтобы любые попытки обойти эти меры были пресечены», — добавил он.
После начала спецоперации на Украине страны – члены ЕС, США, Канада и Япония ввели несколько пакетов санкций в отношении России. Последний, восьмой, пакет был введен 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
В конце ноября газета Politico писала, что власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии пытаются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию принять девятый по счету пакет антироссийских санкций. Новый пакет санкций в будущем будет сосредоточен на многих отдельных списках, затрагивающих российских чиновников и «пропагандистов», отмечают собеседники издания.
В ответ Москва также ввела санкции против западных стран. Первые ограничения в отношении США были озвучены 15 марта. Среди попавших под санкции оказались президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Позже под ограничения попали политические деятели и журналисты Канады, Ирландии, Новой Зеландии и Евросоюза.
«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жесткий ответ с нашей стороны», – отмечали в российском МИДе.
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