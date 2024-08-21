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МИД: Россия фиксирует рост военной активности Финляндии

Ведомости

Москва фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в Североатлантический альянс, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО», – сказала она. Захарова подчеркнула, что политика Финляндии выстраивается по линии «коллективного Запада», а именно – нанесение стратегического поражения России.

Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. 

21 августа министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Свои войска в Финляндии могут расположить Норвегия и Швеция, пишет Yle. В то же время глава оборонного ведомства не уточнил, с какими государствами ведутся переговоры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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