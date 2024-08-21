МИД: Россия фиксирует рост военной активности Финляндии
Москва фиксирует рост военной активности Хельсинки после вступления Финляндии в Североатлантический альянс, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.
«Мы фиксируем заметно возросшую военную активность Финляндии после вступления этой страны в НАТО», – сказала она. Захарова подчеркнула, что политика Финляндии выстраивается по линии «коллективного Запада», а именно – нанесение стратегического поражения России.
Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он.
21 августа министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что Хельсинки ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Свои войска в Финляндии могут расположить Норвегия и Швеция, пишет Yle. В то же время глава оборонного ведомства не уточнил, с какими государствами ведутся переговоры.