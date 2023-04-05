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Правительство Финляндии приняло постановление о Североатлантическом договоре

Ведомости

Правительство Финляндии издало постановление о Североатлантическом договоре – учредительном договоре НАТО. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

«Указ вводит в действие Североатлантический договор с поправками, внесенными протоколами о присоединении, и закон о введении в действие положений, подпадающих под действие законодательства указанного договора», – говорится в сообщении.

Принятый финским кабмином договор завершает процесс утверждения членства страны в НАТО и интегрируется в законодательство Финляндии.

Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.

При этом Песков отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Турция и Венгрия. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных