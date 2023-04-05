Правительство Финляндии приняло постановление о Североатлантическом договоре
Правительство Финляндии издало постановление о Североатлантическом договоре – учредительном договоре НАТО. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.
«Указ вводит в действие Североатлантический договор с поправками, внесенными протоколами о присоединении, и закон о введении в действие положений, подпадающих под действие законодательства указанного договора», – говорится в сообщении.
Принятый финским кабмином договор завершает процесс утверждения членства страны в НАТО и интегрируется в законодательство Финляндии.
Финляндия вошла в состав НАТО 4 апреля. Тогда министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении республики в альянс. В церемонии также приняли участие финский президент Саули Ниинистё и министр обороны страны Антти Кайкконен.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире. Москва считает расширение альянса посягательством на безопасность и национальные интересы РФ, подчеркнул он. Песков добавил, что такие шаги вынуждают Россию принимать меры по обеспечению безопасности страны.
При этом Песков отметил, что случай с Финляндией отличается от ситуации с Украиной «коренным образом». По его словам, споров между Москвой и Хельсинки никогда не было и Финляндия не становилась «анти-Россией».
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. До последнего момента двумя странами, которые не ратифицировали заявку Финляндии, оставались Турция и Венгрия. Будапешт сделал это 27 марта, а Анкара — в ночь на 31 марта. Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. 23 числа того же месяца законы подписал президент республики, завершив процесс одобрения членства в альянсе внутри республики.