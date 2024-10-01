Дума приняла проект о праве регионов назначать УК на аварийные дома

По данным Росстата, сейчас число аварийных МКД, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от их общего числа. В пояснительной записке к документу говорится, что УК не стремятся обслуживать такое жилье, поскольку это невыгодно. Чтобы решить проблему, авторы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, которые позволят органам исполнительной власти субъекта РФ самим заключать договор с управляющей организацией без конкурса. При этом из бюджета региона компании могут возмещаться недополученные доходы.