Дума приняла проект о праве регионов назначать УК на аварийные дома
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделит регионы правом без конкурса выбирать управляющие компании (УК), которые будут обслуживать аварийные многоквартирные дома (МКД), пока в них есть нерасселенные жильцы. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.
Законопроект внесен членами комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с председателем Сергеем Пахомовым, а также руководителем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.
По данным Росстата, сейчас число аварийных МКД, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от их общего числа. В пояснительной записке к документу говорится, что УК не стремятся обслуживать такое жилье, поскольку это невыгодно. Чтобы решить проблему, авторы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, которые позволят органам исполнительной власти субъекта РФ самим заключать договор с управляющей организацией без конкурса. При этом из бюджета региона компании могут возмещаться недополученные доходы.
Планируется, что законопроект коснется 3,9% МКД от общего числа многоквартирных домов в стране, говорится в записке.
Всего за период с 2019 г. в России переселено 721 400 человек из 12,1 млн кв. м аварийного жилого фонда, из них в 2024 г. переехали 39 600 человек из 657 900 кв. м, сообщали «Ведомостям» в Минстрое. Большинство регионов реализуют федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» опережающими темпами, заявляли в министерстве.