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Дума приняла проект о праве регионов назначать УК на аварийные дома

Ведомости

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который наделит регионы правом без конкурса выбирать управляющие компании (УК), которые будут обслуживать аварийные многоквартирные дома (МКД), пока в них есть нерасселенные жильцы. Документ опубликован на сайте думской электронной базы.

Законопроект внесен членами комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству во главе с председателем Сергеем Пахомовым, а также руководителем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.

По данным Росстата, сейчас число аварийных МКД, в которых проживают граждане, составляет 88,5% от их общего числа. В пояснительной записке к документу говорится, что УК не стремятся обслуживать такое жилье, поскольку это невыгодно. Чтобы решить проблему, авторы предлагают внести поправки в Жилищный кодекс, которые позволят органам исполнительной власти субъекта РФ самим заключать договор с управляющей организацией без конкурса. При этом из бюджета региона компании могут возмещаться недополученные доходы.

Планируется, что законопроект коснется 3,9% МКД от общего числа многоквартирных домов в стране, говорится в записке.

Всего за период с 2019 г. в России переселено 721 400 человек из 12,1 млн кв. м аварийного жилого фонда, из них в 2024 г. переехали 39 600 человек из 657 900 кв. м, сообщали «Ведомостям» в Минстрое. Большинство регионов реализуют федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» опережающими темпами, заявляли в министерстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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