Регионам сократят финансирование за срывы переселения из аварийного жилья

Федеральный проект об аварийном жилье

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» был запущен в 2018 г. в 82 регионах: мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории тех субъектов, где есть аварийный жилищный фонд, за исключением Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует, и городов федерального значения – Санкт-Петербурга и Севастополя, расселяющих аварийный жилищный фонд за счет собственных средств.

Цель проекта – расселение ветхого и аварийного жилья. Конец срока его реализации приходится на 2024 г. В действующей программе расселения аварийного жилья находятся здания, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 г. В 2022 г. правительство запустило новую программу переселения из аварийного жилья, в нее попали дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.

С 1 января 2024 г. в 54 регионах в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» запускается новый этап ускоренного переселения из аварийного жилья. Он будет осуществляться в тех регионах, которые продолжают работу по действующей программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. С 2024 г. они смогут параллельно реализовывать новую программу, касающуюся домов, признанных аварийными после 2017 г., это позволит регионам ускорить темпы расселения и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры, говорится на сайте правительства.