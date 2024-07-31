Регионам сократят финансирование за срывы переселения из аварийного жилья

Регионам сократят финансирование за срывы переселения из аварийного жильяСубъекты и сейчас испытывают трудности, говорят в Госдуме
Регионам сократят финансирование за счет средств Фонда развития территорий (ФРТ), если они не реализуют этапы программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в установленный законом срок – до 31 декабря года, следующего за тем, после которого ожидается изменение лимитов финансирования. Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минстроем. Большинство регионов реализуют федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (см. врез) опережающими темпами, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минстроя. Всего за период с 2019 г. в России переселено 721 400 человек из 12,1 млн кв. м аварийного жилого фонда, из них в 2024 г. переехали 39 600 человек из 657 900 кв. м, добавили в министерстве.
Изменения вносятся в п. 9 постановления правительства «О порядке предоставления в 2019–2024 гг. субсидий в виде имущественных взносов РФ в ФРТ на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда и об особенностях предоставления финансовой поддержки субъектам» от 2019 г. Также предлагается уменьшить лимиты финансирования субъектам за счет средств ФРТ в случае, если в результате рассмотрения отчетности будет установлено, что государственные и (или) муниципальные контракты, заключенные в первый год реализации этапа программы, обеспечивают переселение граждан из аварийного жилищного фонда, общая площадь которого составляет менее 50% от размера этапа программы.
Раньше, если регионы срывали сроки переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, применялись персональные санкции к конкретным лицам, ответственным за это, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»). Лишать же весь регион финансирования – неправильно, считает она. «Наказывать регион в целом за то, что его руководители не сработали, – странно, потому что обязательства перед гражданами по переселению сохраняются, граждане оказываются виноваты в том, что не должным образом сработали чиновники», – сказала она «Ведомостям». Более того, главная проблема, из-за которой срываются сроки по переселению, – нехватка финансирования, обратила внимание она.
Федеральный проект об аварийном жилье
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» был запущен в 2018 г. в 82 регионах: мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории тех субъектов, где есть аварийный жилищный фонд, за исключением Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует, и городов федерального значения – Санкт-Петербурга и Севастополя, расселяющих аварийный жилищный фонд за счет собственных средств.
Цель проекта – расселение ветхого и аварийного жилья. Конец срока его реализации приходится на 2024 г. В действующей программе расселения аварийного жилья находятся здания, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 г. В 2022 г. правительство запустило новую программу переселения из аварийного жилья, в нее попали дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 г. по 1 января 2022 г.
С 1 января 2024 г. в 54 регионах в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» запускается новый этап ускоренного переселения из аварийного жилья. Он будет осуществляться в тех регионах, которые продолжают работу по действующей программе расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 г. С 2024 г. они смогут параллельно реализовывать новую программу, касающуюся домов, признанных аварийными после 2017 г., это позволит регионам ускорить темпы расселения и даст возможность людям быстрее переехать в новые квартиры, говорится на сайте правительства.
Согласно ст. 16 закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, этап 2024 г. региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 г. В связи с тем что регионам скоро предстоит отчитываться за проделанную работу в этой сфере, правительство заранее вводит принцип «кнута и пряника», резюмировал политолог Павлен Склянчук.
«Далеко не все регионы» в рамках установленного срока занимаются переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, заявил «Ведомостям» руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. «Здесь нужно ставить определенные ограничения: <...> если за несколько лет так и не найдено решение, программы не перешли к выполнению и средства не осваиваются, то тогда стоит принимать управленческие решения на более высоком уровне, чтобы стимулировать развитие новых подходов к этой задаче в регионах», – подчеркнул Моор.
Как сообщается на сайте Фонда развития территорий, людей должны переселять в равнозначное жилье на условиях социального найма. Равнозначность устанавливается по метражу общей и жилой площади. При переселении равнозначное жилье может быть предоставлено в любом районе населенного пункта. Если человек отказывается от предлагаемых ему вариантов, то муниципалитет вправе обратиться в суд с иском об изъятии помещения в аварийном доме с выплатой выкупной стоимости.
«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой оценить инициативу Минстроя и возможные риски, а также в ФРТ.